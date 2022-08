​La pandemia en la vida familiar Pedro García, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 1 de agosto de 2022, 11:30 h (CET) Durante los últimos meses han proliferado por doquier los informes sobre los efectos de la pandemia en las economías familiares. Pero faltaba un estudio sobre cómo ha afectado a la comprensión de la vida familiar, a su capacidad de resiliencia y a sus dinámicas de relación.

Patrocinado por la madrileña Fundación Casa de la Familia, la Cátedra Amoris Laetitia, de la Universidad Pontificia Comillas, ha presentado los resultados de una investigación sociológica que viene a llenar este hueco en el conocimiento de las consecuencias de la pandemia en la vida doméstica y que, a mi entender, tiene interés para muchos lectores.



Entre las conclusiones de esta investigación destaca que el 80% de los encuestados confiesa que la pandemia los ha llevado a valorar más la dimensión familiar. Para más del 70% les ha hecho aprender algo esencial para la vida, y el 59,3% de los padres y madres de familia dicen que van a esforzarse por transmitir más valores a sus hijos. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El horror que no cesa Mucha palabrería, hay que engatusar, lucir mentiras, vender humo y pagar votos Ni el calor se va ni mejora nuestra situación No sé quién dijo aquello de “lejos de nosotros la funesta manía de pensar El lado oculto de los zoos Un animal que se pasa el día metido en la madriguera no resulta rentable, ni conviene al negocio quien teme al público que le lanza chucherías Tener que morir, ¿sin querer morir? Lisandro Prieto Femenía ​Sobre la guerra de Ucrania Jesús Martínez Madrid, Gerona