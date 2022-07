Por qué hay que tener cuidado con la autoayuda y el desarrollo personal Emprendedores de Hoy

Ahora mismo, existe tal cantidad de contenido orientado a autoayuda y al crecimiento personal sobre cómo vivir plenamente y ser feliz que esto preocupa a los expertos. Básicamente, porque se observan cada vez más cursos y libros orientados a gestionar el sufrimiento humano.

Sin embargo, sorprende que se venda un desarrollo mental sano con tanta simpleza. Y el problema puede llegar cuando un día se empieza a meditar porque se escucha a tal especialista en tal podcast decir que va bien para los nervios y la ansiedad. Porque se puede estar alimentando un problema y creyendo que se ha dado con la solución, sin más ayuda que algo que se ha leído y que parece que está bien.

Por eso, hay que tener cuidado con estos mensajes de bienestar y seguridad en uno mismo. Porque la realidad es que, cada año que pasa, más personas toman antidepresivos en el mundo y en España. Pasa igual con la moda de los post de Instagram y los contenidos que andan por ahí de mentalidad imparable. Funcionar, no funcionan, al menos a largo plazo, como afirma Rubén, psicólogo creador de Vive de Verdad Psicología y coach experto en desarrollo personal.

No hay atajos para crecer como persona “Con todos mis respetos a esos cursos de mejora personal de grandes expertos que prometen resultados en menos de 30 días, puedo decir que llevo 6 años trabajando como coach personal y aplicando psicología que funciona y los resultados no llegan por arte de magia ni sin esfuerzo”, explica Rubén.

El experto considera que, para conocerse de verdad y generar un desarrollo personal real de forma sostenida en el tiempo, no hay atajos. Bajo su experiencia, la gente cambia y el coaching y la psicología (bien dirigida) funciona más y mejor en sesiones personalizadas, uno a uno.

“Los cursos y libros de autoayuda para masas están chulos y se venden bien, porque aseguran un cambio rápido. Pero mi experiencia me dice que, para cambios duraderos, toda ayuda en forma de cápsulas falla en lo más importante, que es en prestar atención de forma genuina y real a la persona que las busca. Por eso, lo que veo que funciona y sigo priorizando son citas online uno a uno, por respeto tanto a mí como a quien decide colaborar conmigo”, asegura Rubén.

Psicología y coaching para un desarrollo personal realista Una de las dudas que suelen tener las personas es qué es un proceso de coaching y una terapia de psicología. La segunda es sobre si la terapia online es efectiva o es mejor en persona.

Para lo primero, lo que sucede es que se mezclan ambas cosas en función de las necesidades que surjan y los problemas a abordar. “De hecho, lo que veo que más sorprende a las personas que trabajan conmigo es que existe una parte de sus mentes que no es muy optimista ni segura. Es asombroso comprobar, una y otra vez, lo que sucede cuando aprenden a tomar distancia de esos pensamientos, con la tranquilidad que eso les da, tanto consigo mismas como con sus relaciones personales”, comenta Rubén.

Igualmente, al principio, se crea un espacio de escucha y de acompañamiento, quizás más parecido a una terapia. Luego, se pasa a una etapa de más acción y coaching. Por eso, la persona que busca a Rubén Monreal sabe que, además de coaching, puede beneficiarse de herramientas psicológicas que funcionan y son útiles para la vida real, como la Terapia de Aceptación y Compromiso, de Steven Hayes.

Lo bueno de hacerlo así es que se genera el espacio suficiente para comprobar que, tratando con amor y valentía, se puede dejar mirar hacia otra parte cuando las cosas se ponen incómodas. Cambia la relación con los pensamientos negativos de una manera que funciona, de forma que dejan de bloquear e incluso se aprende a reírse de ellos.

Asimismo, cuando se entrena en mejora personal, se definen y se comunican muchísimo mejor las emociones. Esto permite no solo conocerse más, sino llegar de otra manera a las personas.

“Entonces, mi rol nunca es decir lo que se tiene que hacer o dar consejos, sino acompañar. Es la propia experiencia de cada uno la que da esas respuestas y esos cambios que permiten sentirse bien y lo bueno de eso es que ese momento llega de forma natural”, considera Rubén.

Y en cuanto a la efectividad de hacer citas online, en su experiencia, el 95 % del trabajo que hace es online en forma de sesiones y no solo ve que la gente está más contenta, sino que cuando al principio tienen dudas esas dudas se acaban disipando.

Sesiones online de psicología y coaching personalizado Desde hace seis años, Rubén se dedica a acompañar a personas aplicando psicología con herramientas útiles que funcionan a la hora de cambiar.

“Si le pones actitud y te lo tomas en serio, como mínimo te sorprendes de la diferencia que supone vivir con atención y aceptando cómo eres, que el hecho de no hacerlo. Básicamente, porque solo con estas dos cosas destapas tu valor real como persona y te aprovechas de la confianza que eso te da en tu vida, en tu deporte o donde sea que te importe hacer cambios y se noten”, concluye Rubén.



