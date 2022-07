El euríbor cerrará julio en torno al 1% y disparará las cuotas de las hipotecas variables Los hipotecados cuya revisión llegue en los próximos meses tampoco se librarán de pagar más Redacción

sábado, 30 de julio de 2022, 11:49 h (CET) El futuro no pinta bien para los que tienen una hipoteca variable. El euríbor a un año, que es el índice que se usa para calcular el interés de estos productos, cerrará julio con el mayor valor de la última década: 0,997% (en junio fue del 0,852%). Según los cálculos del comparador financiero HelpMyCash.com, los hipotecados con revisión en agosto tendrán que rascarse el bolsillo, pues esta subida del euríbor les obligará a pagar unos 100 euros más al mes de media, que son más de 1.200 euros al año.

Todo apunta, además, a que el euríbor proseguirá su escalada en los próximos meses, espoleado por la subida de tipos del Banco Central Europeo (del 0% al 0,50% el 21 de julio) y por el nuevo aumento que se prevé para septiembre. Y esto es una pésima noticia para los que tienen una hipoteca variable, pues sus cuotas se encarecerán significativamente si su interés se revisa en los próximos meses.

La cuota media sube en más de 100 euros al mes

Desde HelpMyCash recuerdan que el interés de las hipotecas variables suele revisarse una vez cada seis o 12 meses, a contar desde la fecha en la que se contrató el préstamo. Al llegar el día señalado en la escritura, el banco toma el último valor registrado por el euríbor (suele ser el del mes anterior) y lo usa para recalcular el tipo aplicado y las cuotas que pagará el cliente hasta la siguiente actualización.

A los clientes con revisión en agosto, por lo tanto, se les recalcularán las cuotas con el euríbor de julio, cuyo valor será del 0,997%. Su interés subirá notablemente, porque la cotización de este índice era negativa hace un semestre y un año: -0,477% y -0,491%, respectivamente. Cabe destacar que el valor mínimo histórico registrado por el euríbor es del -0,505% (enero de 2021).

¿Y cuánto dinero pagarán de más estos hipotecados? Pongamos que una persona tiene una hipoteca media de 150.000 euros, con un plazo de 25 años y un interés de euríbor más 1%. Si su contrato se revisa semestralmente, las cuotas le subirán en 102,05 euros al mes, que son 612,30 euros al semestre. En cambio, si la actualización es anual, las mensualidades se encarecerán en 102,97 euros, que equivalen a 1.235,64 euros al año.

Euríbor al alza por la subida de tipos del BCE

Desde que empezó el año, esta ha sido la tónica habitual para los hipotecados a tipo variable. El valor del euríbor ha subido desde el -0,477% que se registraba en enero hasta el 0,997% de julio. Es decir, que todos los clientes con revisión en cualquier mes de 2022 han visto cómo sus cuotas aumentaban tras actualizarse su interés.

Los hipotecados cuya revisión llegue en los próximos meses tampoco se librarán de pagar más. La mayoría de las previsiones apuntan a que el euríbor seguirá al alza en lo que queda de año y para el siguiente. Por ejemplo, según el Departamento de Análisis de Bankinter, el valor de este índice será del 1,90% en diciembre y del 2,20% en 2023, mientras que la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) predice que será del 1,50% al acabar 2022 y del 1,90% el año que viene.

Estos pronósticos se basan en la nueva política del Banco Central Europeo (BCE). Para contener la elevada inflación de la eurozona, que actualmente se sitúa en el 8,6% anual (dato de junio de 2022), este organismo se ha visto obligado a subir sus tipos de interés, que pasaron del 0% al 0,50% el pasado 21 de julio. Aunque, como apuntan los expertos de HelpMyCash, saber a ciencia cierta cómo van a reaccionar los mercados es imposible, como se espera que el BCE siga subiendo sus intereses para contener la inflación (todo apunta a que la siguiente subida de tipos será en septiembre), es más que probable que el euríbor se mantenga al alza, por lo menos, hasta final de 2022.

El euríbor representa el interés medio al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos. Cuando el Banco Central Europeo sube sus tipos, a las entidades les cuesta más obtener financiación a través de este organismo. Por lo tanto, encarecen los préstamos que conceden a los otros bancos, lo que aumenta la cotización del euríbor.

¿Se pueden evitar las subidas del euríbor?



El panorama, visto lo visto, no pinta bien para los que tienen una hipoteca variable. Por ello, pasarse al tipo fijo puede ser una buena idea, pues las cuotas ya no se encarecerán si el euríbor cotiza al alza. Los tipos fijos actuales, de alrededor del 2,50%, son más altos que los que se ofrecían hace unos meses, pero todavía pueden considerarse atractivos (superaban el 3% o el 4% hace unos pocos años).

