Las 7 preguntas antes de vender un piso en Málaga, con D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los expertos Mónica Negrón y David Moreno, directivos de la agencia D&A Inmobiliaria, están proponiendo a sus clientes una nueva metodología para negociar sus propiedades. El objetivo de esta es que los dueños puedan vender sus propiedades en el menor tiempo posible y sin inconvenientes legales o fiscales.

La propuesta de estos profesionales se basa en la formulación de 7 preguntas básicas antes de colocar su piso en un buscador de inmuebles. Sobre las respuestas a estas cuestiones se puede comenzar a trabajar la venta para finiquitar el negocio en los mejores términos para todas las partes.

Adelantarse a un mercado muy competido La agencia D&A Inmobiliaria es una empresa que se dedica a la comercialización de propiedades trabajando directamente con los propietarios de forma personalizada. Están enfocados en inmuebles ubicados en las zonas de Rincón de la Victoria, Málaga Capital y Costa del Sol. En virtud del dinamismo que ha cobrado el sector, han propuesto una estrategia de venta, que le permite a los dueños agilizar todo el proceso.

Al consultarles sobre las preguntas que todo propietario o vendedor debe hacerse, Negrón y Moreno afirman que la primera es sobre el precio. Indican que este debe decidirse en función de lo que hay en el mercado para que sea competitivo. No debe estar por encima del valor real, pero tampoco demasiado por bajo porque podría conllevar pérdidas.

La segunda interrogante es sobre los costes de intermediación de la inmobiliaria. Aunque el porcentaje más frecuente varía entre el 4 % y el 6 %, este debe acordarse previamente con la agencia seleccionada. La tercera pregunta es el tiempo que le dedicará a la venta. Los directivos de D&A Inmobiliaria dicen que esto incidirá en el buscador de inmuebles elegido para ofrecer la propiedad y el dinero que el dueño esté dispuesto a recibir.

La documentación en regla es muy importante La cuarta pregunta de D&A Inmobiliaria se relaciona con la documentación de la propiedad. El dueño debe evaluar qué documentos posee y cuáles necesita para tranzar el negocio sin retrasos. La quinta interrogante es el estado físico del piso. Negrón y Moreno afirman que el vendedor debe ser consciente de si se requiere una o varias reformas o reparaciones para salir a vender con las mejores ventajas.

En sexto lugar, es necesario que el propietario se pregunte y sepa sobre los gastos asociados a la venta. Los expertos destacan costes municipales, hipotecas pendientes, valoración, pagos de comunidad y cédula de habitabilidad, entre otros. La séptima pregunta, pero no menos importante es saber si firma o no un contrato de exclusividad con una agencia inmobiliaria. Al suscribir este tipo de acuerdo, solo una empresa podrá ofrecer la propiedad en el mercado.

Mónica Negrón y David Moreno dicen que cuando un vendedor o propietario tiene claras las respuestas de este cuestionario posee un panorama definido. Igualmente, permite a la agencia inmobiliaria diseñar estrategias específicas y colocar la propiedad en un buscador de inmuebles para lograr una venta rápida y ventajosa consiguiendo el mejor precio de venta y cerrando la venta en el menor tiempo posible.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.