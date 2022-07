La depresión, introversión, tristeza y exceso de autocrítica a la orden del día, por Paloma LM (Motivando Mentes)

Según el Instituto Nacional de Estadística, de todos los casos registrados recientemente con cuadros depresivos en el país, al menos 230.000 se han considerado como casos graves. Estos se caracterizan por la pérdida del ánimo, abandono de metas, disminución del interés y problemas de salud. A su vez, dicho estado mental afecta las relaciones interpersonales. Debido al deterioro y riesgos que puede suponer la depresión, es necesario actuar con rapidez ante los síntomas. Un paso para recuperarse es contactar a empresas como Motivando Mentes, con Paloma López al frente, que ofrecen servicio de intervención emocional y técnicas de coaching de alto impacto, para personas que desean sanar creencias que limitan su identidad, explotar su potencial personal y vencer los sentimientos negativos. Lo más importante, un cambio de sentir para sus vidas.

La depresión: una enfermedad de crecimiento mundial ¿Y si el origen de la depresión no es lo que se había contado? La depresión se caracteriza por ser un trastorno mental que disminuye el ánimo de las personas y genera sentimientos de una tristeza muy profunda, de la cual no saben salir. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente afecta a 322 millones de personas en el mundo.

La enfermedad está asociada a cambios en el comportamiento, ya que disminuye las actividades e incluso, afecta la manera de pensar. Otros síntomas suelen ser irritabilidad, sentimientos de culpa, trastornos del sueño y, en algunos casos, ideas de suicidio. Es una patología frecuente en muchas personas, llegando a ser la primera causa de atención psicológica y psiquiátrica.

Este trastorno puede ser generado por múltiples causas. Para ser más exactos, un desequilibrio de una sustancia cerebral, llamada serotonina.

Además, a veces también se genera por factores psicosociales, como las situaciones estresantes o traumáticas en la vida personal o laboral. A su vez, estos detonantes interactúan con factores biológicos como los cambios hormonales y las alteraciones de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina.

Todos estos elementos se unen a los rasgos de personalidad de cada individuo y a sus hábitos para formar algún tipo de depresión. Por ejemplo, suele presentarse con mayor frecuencia en personas introvertidas y con exceso de pensamientos autocríticos e autoinvalidantes constantes y con un alto sentimiento de culpa. Por eso, es necesaria la ayuda de un profesional para determinar el tratamiento más adecuado.

¿Cómo combatir la depresión? Además de recibir ayuda psicológica, algunas personas requieren un Interventor Emocional para cambiar el sentir e instalar unas nuevas creencias de identidad que les potencien y de un coach que los motive a alcanzar sus nuevas metas personales. Todas esas personas tienen piedras en su mochila. La mochila de vida acompaña a las diferentes personas cargada de todas aquellas cosas que les han impactado e incluso, traumatizado en la vida, momentos que quedan marcados y que les hacen ser como son. Esta hace que después, cuando se empieza una nueva relación sentimental, por ejemplo, se coja la mochila, se saquen las piedras y se pongan encima de la mesa las piedras incorrectas.

Sin embargo, esta acción en realidad está limitando las opciones de cada individuo, ya que si se quiere volar, la mochila, con su exceso de peso, no lo va a permitir. Es decir, si se quiere vivir de otra forma, las personas tienen que liberarse de esas limitaciones. Pero claro, no es fácil. Esas piedras son bien profundas, ancladas incluso en las memorias celulares, ya que son parte de la persona y de sus células. Por estos motivos, para poder combatir la depresión, es necesario contar con un buen acompañante como Paloma que sepa cómo hacerlo.

En ocasiones, cuando la depresión no es grave, un mentor con las técnicas apropiadas, como la Intervención Estratégica, puede cambiar a una persona que se siente perdida con su historia de vida. Ese es el trabajo que realiza Paloma López en Motivando Mentes. Ella es una periodista, fotógrafa y Life and Strategic Coach, apasionada por el desarrollo personal y profesional. Además, su Expertise enCertificación Internacional de Intervención Estretégica® de la mano de Tony Robbins y Cloe Maddanes hace que sea una profesional que marca la diferencia en el mercado del desarrollo personal en España y en sus resultados está la prueba. Con todos sus conocimientos, ayuda a los clientes a eliminar creencias que limitan su identidad, sanar heridas y trauma que no les dejan avanzar, a erradicar adicciones, ansiedad, descubrir y elevar el potencial de la persona, trabajar en su autoestima y alcanzar el éxito que tanto desean.

Para Paloma, los miedos e inseguridades pueden generar cuadros de depresión en las personas, haciéndolas sentir bloqueadas y muy tristes. La estrategia de Paloma implica cambiar la perspectiva y el sentir de los clientes ante la vida, por lo que la guía de una maestra como ella, ayuda a establecer metas y alimentar la motivación como elemento decisivo en el camino hacia el éxito de la vida.