Cómo buscar influencers para las campañas de marketing de las empresas, con Heepsy Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 12:33 h (CET)

Los influencers son elementos clave en las campañas publicitarias porque las personas les consideran figuras de autoridad y ejemplos a seguir. Un KOL también es considerado un líder y figura importante para las masas con la diferencia de que estos son profesionales certificados que ejercen su reputación más allá de las redes sociales.

Heepsy es una plataforma especializada en influencer marketing que ayuda a las personas a encontrar instagrammers, youtubers, tiktokers, streamers y KOL que les permitan obtener un mayor número de conversiones.

¿Dónde encontrar youtubers expertos en un nicho de mercado específico? Heepsy es una plataforma que cuenta con un sistema de inteligencia artificial para analizar y buscar influencers de Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. Esto con el objetivo de ayudar a los negocios a crecer y mejorar sus estrategias de marketing offline y online. Entre estas figuras de autoridad, se encuentran los youtubers o influencers de YouTube, los cuales son ideales para crear campañas de vídeos eficaces.

El proceso para ejecutar la búsqueda con el sistema de esta empresa es muy sencillo, ya que cuenta con una serie de filtros fáciles de manejar. Algunos de estos filtros son el rango de suscriptores de los youtubers, número de usuarios que han visto el contenido, ciudades o países específicos, palabras claves que utilizan, etc. Una vez el usuario ha seleccionado los puntos clave para la búsqueda, le aparecerán los influencers de YouTube que cumplan con sus necesidades y expectativas. Esta muestra incluye una vista previa del canal del youtuber, las métricas de su perfil y la opción de crear listas en donde añadir los perfiles interesantes.

Búsqueda avanzada de KOL o líderes de opinión En una campaña de vídeo optimizada, los influencers de YouTube juegan un papel fundamental para obtener resultados altamente rentables y distintivos. Sin embargo, este tipo de figuras de autoridad no son los únicos que pueden aportar valor al plan de marketing de un negocio, ya que también están los KOL.

Un KOL o líder de opinión es un profesional altamente cualificado en un campo de mercado específico y su impacto en las masas es tan significativo como el de los youtubers. Además, los KOL se diferencian de los youtubers, instagrammers y demás influencers por varios aspectos, como que su autoridad va más allá de las redes sociales. Esto significa que su reputación, imagen de marca, respeto y relevancia pueden estar en eventos presenciales, diferentes plataformas online, etc. Además, estos cuentan con credenciales y certificaciones que avalan su conocimiento y experiencia. Con Heepsy, las empresas pueden encontrar un líder de opinión especializado en el modelo de negocio o mercado en el que operan y buscan crecer.

El sistema de IA de Heepsy analiza puntos clave como el engagement rate, audiencia y veracidad del influencer para asignar a sus clientes un profesional altamente calificado. Actualmente, esta plataforma es reconocida y respetada por grandes marcas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.