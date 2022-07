La importancia de hacer recorridos virtuales de 360° para la venta de una vivienda Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 12:19 h (CET)

El tour 360° es una excelente opción para quienes venden inmuebles y quieren diferenciarse de sus competidores, ofreciendo una experiencia más completa a los posibles compradores. Esta alternativa de recorrido virtual se ha convertido en una de las tendencias más populares de hoy día que las inmobiliarias no pueden desaprovechar.

Pedro Torres 10x es una empresa inmobiliaria situada en Benidorm, que realiza la promoción, compra, venta y construcción de toda clase de bienes inmuebles urbanos y rústicos. Además, los recorridos virtuales 360° que ofrece para los visitantes de su plataforma web dan una visión detallada del inmueble, optimizando el tiempo de los vendedores y de las personas interesadas en comprar o alquilar un inmueble.

¿Qué es un tour 360° virtual inmobiliario? Un tour o recorrido virtual es un método que aplica esta tecnología para visitar un inmueble por dentro sin la necesidad de asistir de forma presencial. Este se asemeja a los simuladores de los parques de diversión donde, a través de una pantalla y con imágenes panorámicas de 360° y en 3D, el usuario recorre las instalaciones de la vivienda como si en realidad caminara por su interior.

Esta tecnología llegó al sector inmobiliario para facilitar una toma de decisión tan importante como lo es comprar una propiedad. Incluso permite que familiares, amigos o socios que no se encuentran en la misma ciudad del inmueble participen de forma activa en la negociación.

Como agente inmobiliario, es vital contar con esta tecnología para destacar entre los competidores y ofrecer una completa opción a los compradores, pero también para aumentar las posibilidades de venta de la propiedad en cuestión.

Las ventajas de hacer recorridos virtuales 360° para la venta de una vivienda Actualmente, los recorridos con imágenes panorámicas de 360° son unos de los servicios más atractivos en el sector inmobiliario. Esta opción ofrece una serie de beneficios que sin duda ayudarán a agilizar el proceso de venta de un inmueble, pero también para los posibles compradores que obtendrán grandes ventajas:

Posibilidad de hacer visitas a cualquier hora Uno de los mayores beneficios del tour 360° para el sector inmobiliario es que las visitas virtuales al inmueble se pueden hacer todos los días y a cualquier hora. Se convierte en una gran ventaja para clientes que no cuentan con suficiente tiempo o que no están en la misma ciudad.

No tiene límite de tiempo El cliente puede hacer el recorrido virtual durante el tiempo que considere necesario para tomar una decisión tan importante.

Puede ver detalles El tour 360° permite que el cliente pueda ver detalles del inmueble como acabados o incluso solicitar mejoras gracias a las particularidades que pueda observar detenidamente.

Pedro Torres 10x ofrece recorridos virtuales 360° dentro de su plataforma web, sin ningún coste adicional para los compradores o arrendatarios, con el fin de aumentar las posibilidades de que puedan interesarse definitivamente por el inmueble.



