Castor Sunglasses protege el medioambiente con sus gafas de plástico reciclado

Para solucionar el problema medioambiental actual, muchas de las empresas fabricantes de todo el mundo están cambiando sus materiales de desarrollo por unos renovables, sostenibles y reciclables. Entre estos materiales se encuentran la madera, el plástico reciclado, papel, cartón o vidrio, entre otros. En este sentido, compañía Castor Sunglasses es especialista en la elaboración de gafas de sol con botellas de plástico recicladas, las cuales cuentan con una relación calidad-precio reconocida en el mercado español. Dichas gafas están disponibles en una amplia variedad de colores, estilos y funcionalidades.

Gafas de sol de plástico reciclado (PET) Castor Sunglasses es una empresa 100 % comprometida con el apoyo al medioambiente, lo cual se refleja en la elaboración de cada uno de sus productos con madera o plástico reciclado. Entre los productos más destacados se encuentran sus gafas de sol hechas con botellas de plástico, cuyo compuesto material es 100 % reciclable. Para la montura de estas gafas la compañía ha utilizado tereftalato de polietileno (PET), el cual es un tipo de plástico no tóxico, resistente, flexible y ligero. Es importante mencionar que las botellas y textiles de PET se encuentran entre los productos más reciclables en España. Además, Castor Sunglasses recicla estos artículos de vertederos no controlados, ya que al hacer esto evitan que caigan en el mar y afecte a la vida marítima en general. Como punto extra, las gafas de sol sostenibles creadas por esta compañía ofrecen a sus portadores protección UV 400, la cual bloquea la luz ultravioleta hasta en un 100 %. Asimismo, estas gafas destacan por ofrecer un mayor contraste y reducir el brillo y el estrés óptico.

¿Por qué es crucial comenzar a usar gafas de sol sostenibles? Las gafas de sol hechas con plástico de reciclado de Castor Sunglasses cumplen varias funciones, entre las cuales se encuentra el apoyo al planeta y la sociedad en general. La razón de ello es muy simple; si se utilizan este tipo de gafas se contribuye a reducir la elaboración de materiales tóxicos, no reciclables y peligrosos para la vida animal. De igual manera, se reduce el desecho de materiales poco sostenibles, los cuales son causas principales de la extinción de muchas especies en el planeta tierra. Por otra parte, este tipo de gafas son ideales para las personas que sufren de alergias o de reacciones a productos fabricados con materiales sintéticos. Otros puntos clave de por qué es crucial comenzar a usar gafas de sol sostenibles son su comodidad y poco peso, alta rentabilidad y resistencia a condiciones atmosféricas. Por último, las gafas de Castor Sunglasses son sumamente atractivas y ofrecen todos los beneficios ópticos que una persona necesita en su día a día.

Castor Sunglasses crea gafas de sol ecológicas con plástico reciclado PET y otros materiales reconocidos como la madera y el acetato de pulpa de madera. Cabe mencionar que, para proteger los espacios naturales, esta empresa consigue la madera de bosques sostenibles y el plástico de botellas y textiles reciclados.



