Colaboración entre Schaeffler y el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en el campo de la robótica

jueves, 28 de julio de 2022, 15:29 h (CET) Schaeffler y el Instituto para la Robótica y la Mecatrónica, operado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), anuncian su colaboración estratégica - El objeto de la colaboración es una estrecha cooperación estratégica en el campo de la robótica - La experiencia de ambos partners permitirá acelerar el desarrollo de soluciones de robótica orientadas a su aplicación El proveedor de los sectores de la automoción y la industria, Schaeffler y el Instituto para la Robótica y la Mecatrónica del DLR (siglas en alemán de Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), han anunciado oficialmente su colaboración, que se centrará en una estrecha cooperación estratégica en el campo de la robótica y en aplicaciones en entornos de producción industrial, durante la feria automatica 2022 en Múnich.

"Las soluciones innovadoras de robótica desempeñan un papel crucial en la estrategia corporativa de Schaeffler, la Hoja de Ruta 2025", ha dicho Uwe Wagner, Chief Technology Officer, Schaeffler AG. "Las tecnologías inteligentes basadas en la inteligencia artificial y los mayores grados de automatización permiten conceptos de desarrollo y producción sin precedentes para obtener productos aún mejores. Con esta colaboración, Schaeffler demuestra su exitoso compromiso en el campo de la robótica y, junto con el DLR, dará forma al progreso que mueve el mundo", ha dicho Uwe Wagner.

Ralf Moseberg, Senior Vice President Industrial Automation en Schaeffler, destaca el potencial de esta colaboración: "Con su instituto, el DLR es un líder global en el campo de la robótica. Schaeffler aporta un sólido portfolio de productos, no solo para robots industriales, sino también para robots ligeros y cobots. La experiencia contrastada de ambas empresas se complementa a la perfección y conducirá a un desarrollo acelerado de soluciones de robótica orientadas a las aplicaciones".

El hecho de que Schaeffler también utilice aplicaciones robóticas para su propia producción en todo el mundo (concretamente, en 76 plantas de producción en las que se han implementado más de 1.000 robots industriales y cobots a lo largo de la cadena de valor añadido) constituye un aspecto importante en este contexto. En Schaeffler, los robots se usan tanto en entornos de producción modulares y flexibles, como en instalaciones de producción altamente automatizadas. Este uso versátil en la producción en serie permite que los conocimientos adquiridos durante el funcionamiento se incluyan directamente en el desarrollo de productos relacionados con los componentes para robots.

El Instituto para la Robótica y la Mecatrónica DRL en la automatica 2022

Schaeffler presenta su portfolio actual para la industria robótica en la feria automatica en Múnich, en el pabellón B6, stand 111. El portfolio abarca tanto los reductores de precisión y motores de accionamiento, como las máquinas de flujo axial en ejecución PCB (printed circuit board, placa de circuito impreso) para cobots y robots ligeros y, como novedad mundial, la opción de un sistema de sensores integrado en los reductores de precisión.

El DLR presenta ejemplos de sus actividades de desarrollo y de sus conocimientos expertos en forma de proyectos actuales, en el pabellón B4, stand 318. Uno de estos ejemplos es el "Safe Autonomous Robotic Assistant" (o SARA, "asistente robótico autónomo seguro"), que es la última generación de un robot ligero del DLR, que combina la mecatrónica de vanguardia con métodos innovadores de control. El objetivo consiste en perfeccionar los robots para convertirlos en un sistema de sensor-actuador conectado en red, en una fábrica que se caracteriza principalmente por los procesos digitales de monitorización y control.

SARA forma parte del proyecto de robots industriales "Factory of the Future – Extended" (FoF-X, "fábrica del futuro – ampliada"), una continuación de la iniciativa del DLR para promover el uso de sistemas de robot inteligentes en la producción digitalizada del futuro. En la solución desarrollada, que consiste en sistemas de robot reconfigurables, la colaboración entre humanos y robots, la ejecución autónoma de procesos de producción y las imágenes digitales de sistemas y productos; trabajan ahora, conjuntamente, siete institutos del DLR. Así, se forjan nuevos focos de atención en la investigación de métodos en el campo de la inteligencia artificial.

En la imágen (de izquierda a derecha): Ralf Moseberg, Senior Vice President Industrial Automation, Schaeffler; el Prof. Dr.-Ing. Alin Albu-Schäffer, Director del Instituto para la Robótica y la Mecatrónica DLR; Dietmar Schneyer, Responsable del departamento de aeronáutica y movilidad del Ministerio de Economía de Baviera, y Uwe Wagner, Chief Technology Officer de Schaeffler AG.

Schaeffler Group – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler ha estado impulsando inventos y desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad durante más de 75 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2021, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 13.900 millones de euros. Con alrededor de 83.000 empleados, el Grupo Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.800 registros de patentes en 2021, Schaeffler ocupa el tercer lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

