¡Diez días en tu viaje a Tailandia! Planifica tu ruta

A más de 10.000 kilómetros de distancia, tomando como punto de salida la ciudad de Madrid, encontramos el auténtico paraíso de Tailandia, un enclave turístico en el continente asiático para unas vacaciones alucinantes.

Bien como destino de vacaciones o como una luna de miel, este país asiático ofrece un sinfín de atractivos turísticos. Desde sumergirse en una cultura absolutamente distinta a la que estamos acostumbrados, a disfrutar de unas paradisíacas zonas de playa. Si conjugamos estos ingredientes y atractivos que ver y descubrir, te recomendamos un viaje de 10 días en el que exprimir al máximo cada lugar. ¡Comienza tu viaje a Tailandia de 10 días!

El viaje a Tailandia comienza con semanas de antelación, e incluso meses. La planificación comienza eligiendo una agencia especializada en turismo en el continente asiático, como es el caso de Destino Asiáticos. El objetivo de esta empresa especializada en Asia se concentra en configurar un excelente viaje a todos los turistas; que estos se dejen enamorar por Tailandia y no tengan ningún problema en la organización. Desde la gestión de los vuelos (incluso los internos, que son recomendables en cualquier ruta), gestión de seguros, la reserva de hoteles, la contratación de guías expertos, de rutas internas, el asesoramiento en materia de tarjetas o cualquier otro aspecto quedarán resueltos desde esta agencia.

En este artículo te enumeramos algunos de los principales lugares que deberán estar en tu lista de viaje. Para una organización completa y una ruta óptima planificada, te recomendamos que sigas los consejos de las agencias especializadas. ¡Comienza la aventura!



¡Descubre el Tailandia más auténtico!

El objetivo de tu viaje a Tailandia es descubrir y vivir un país que cautiva a todos los turistas. Tailandia cuenta con muchos rincones auténticos y singulares en los que disfrutar de la naturaleza, pero también es necesario y recomendable sumergirse en la vorágine de Bangkok.

La estancia recomendable en Bangkok es de 3 o 4 días, alojándote en alguno de los lujosos hoteles que existen en la capital tailandesa. Debes apuntar estas obligadas visitas y actividades: ruta de los templos, asómbrate con el Buda reclinado, Palacio Real, mercado flotante de Damnoen Saduak , moverse en Tuk Tuk… Y sobre todo, recorrer todas las calles de Bangkok y familiarizarse con su gastronomía más auténtica.

¿Te gusta navegar? Puedes ir en lancha o barca por uno de los ríos históricos de Tailandia, como el Río Kwai y también podrás visitar el museo en honor a la II Guerra Mundial o montarte en el famoso tren que bordea este paisaje tan bello, como histórico.



Después de los primeros días, anímate a conocer el antiguo reino de Siam, visitando Ayutthaya, uno de los mayores centros arqueológicos, a poco más de 80 kilómetros de Bangkok. Recorre las antiguas ruinas de la ciudad y visita alguno de sus templos, Wat Na Phramen, Wat Chai Watanaram, Wat Phra Sri Sanphet, Wat Yai Chai Mongkhon, Wat Lokaya Sutha y Wat Maha That, el templo más famoso de Ayutthaya.

Otra de las paradas obligatorias en Tailandia es Lopburi. ¿Sabes que en esta ciudad los monos pasean tranquilamente por sus calles? Visita sus calles y templos khmers en ruinas, como Phra Prang Sam Yot, ¡impresionante!

Posteriormente, apúntate a descubrir Sukhotai y su impresionante Parque Histórico y Arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO donde podrás admirar sus templos antiguos y monumentos: Wat Mahathat, el Palacio Real, Monumento al rey Ramkhamhaeng, Traphang Ngon Wat, Traphang Wat Thong Lang, San Ta Pha Daeng, Wat Si Sawai o el Museo Nacional de Ramkhamhaeng.

Continúa descubriendo enclaves mágicos como Chiang Mai y Chiang Rai, lugares que no te podrás perder y quedarán marcados en tu retina. En Chiang Mai podrás pasear por su casco histórico, subir al Doi Suthep o ver alguno de sus templos como Wat Phra Singh o Wat Chedi Luang.

En Chiang Rai es obligado visitar el famoso ‘Triángulo de Oro’, y navegar por el río Mekong, lo que te permitirá admirar los paisajes y al mismo tiempo ver las fronteras de Tailandia, Laos y Birmania. La estancia en esta zona también te permitirá acercarte a algún poblado, ver fábricas de joyas y piedras preciosas y continuar familiarizándote con la cultura budista visitando templos.

Después de ir de templo en templo, qué mejor que finalizar el recorrido con tres días de descanso en las playas paradisíacas de Phuket, frente a la icónica bahía de Phang Nga; o visitando el Parque Nacional Marino Similan, en donde dejarse maravillar por los fondos marinos. Y ya que estás en el sudeste asiático, si quieres prolongar tu viaje, no olvides que puedes desplazarte y tendrás tours organizados hacia Camboya, destino ideal para cerrar una estancia inolvidable en tu viaje a Tailandia.

