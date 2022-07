Vitotrans consigue la certificación IFS Logistics La empresa vasca especializada en logística y transporte para el sector agroalimentario, ha logrado esta certificación en seguridad alimentaria Redacción

jueves, 28 de julio de 2022, 08:31 h (CET)

Vitotrans, la compañía de transporte líder en logística integral, con sede principal en Vitoria-Gasteiz (País Vasco), ha obtenido recientemente la certificación IFS Logistics, que garantiza el cumplimiento de estándares internacionales de calidad en la logística, distribución y transporte de alimentos.

Gracias a su constante apuesta por la mejora continua, y a su compromiso con la seguridad y calidad de los productos que almacena y transporta, la empresa de transporte Vitotrans ha logrado este reconocimiento, después de superar con éxito el proceso de auditoría externa que certifica el cumplimiento íntegro de la norma internacional IFS.

Esta certificación es un reconocimiento al esfuerzo de Vitotrans por seguir mejorando en un mercado tan exigente como el actual y que consolida su estrategia de expansión nacional e internacional, ofreciendo a sus clientes una mayor confianza en el transporte de mercancías perecederas.

“El logro de la certificación IFS Logistics supone para nosotros un reconocimiento a nuestro trabajo, pero también un elemento de crecimiento y diferenciación en nuestro sector, ya que no todas las empresas cuentan con estos protocolos”, señala Iván Jaúregui, CEO y fundador de Vitotrans, que recalca la importancia de IFS en la logística y el transporte de alimentos. “Muchas veces no nos damos cuenta, pero contar con una certificación como IFS ofrece una garantía y tranquilidad al cliente de que la cadena de suministro se realiza correctamente, ya que transportamos alimentos”.

¿Qué es IFS?

IFS (International Featured Standards) es una organización internacional que da nombre a la certificación desarrollando un control de calidad uniforme y estándar en la seguridad alimentaria. El desarrollo de las normas IFS se basa en la creciente demanda de los consumidores, las responsabilidades cada vez mayores de distribuidores y mayoristas, las crecientes exigencias a nivel legal y la globalización de los suministros de productos. Con el paso de los años se han desarrollado certificaciones específicas para cada parte de la cadena alimentaria, como por ejemplo la logística y el transporte.

IFS Logistics es un sistema de certificación basado en la seguridad de los alimentos y productos no-alimentarios en las empresas que realizan actividades logísticas como el transporte, distribución y almacenamiento, así como actividades de carga y descarga. Este sistema tiene por objetivo crear transparencia y confianza en empresas logísticas que dispongan de esta acreditación a lo largo de la cadena de suministro alimentaria.

La norma IFS Logistics se creó con el objetivo de aunar y homogeneizar los estándares de calidad en la logística y el transporte de mercancías, en su mayoría refrigeradas o a temperatura controlada, que permitiese a clientes y proveedores, identificar de forma rápida empresas que garanticen y cumplan con estos requisitos, ofrecer transparencia en toda la cadena de suministro, y ahorrar tiempo y dinero a proveedores y distribuidores en la realización de controles adicionales de calidad.

Las auditorías de IFS Logistics se llevan a cabo por auditores cualificados e independientes de entidades de certificación acreditadas, y deben ser renovadas año tras año.



Acerca de Vitotrans

Vitotrans es una empresa de logística y transporte internacional de mercancías, especializada en el sector agroalimentario, que comenzó su andadura en 2012. Desde sus inicios, siempre se ha caracterizado por la decidida apuesta por la innovación y mejora continua, así como por la especialización en la logística y transporte de producto fresco a temperatura controlada. Gracias a su oferta de servicios especializados en la logística y transporte en frío, y a su cobertura integral al sector hortofrutícola, la compañía alavesa, afincada en el polígono industrial de Júndiz, se ha convertido en el partner logístico de grandes empresas de alimentación tanto para su distribución nacional como para la exportación de sus productos frescos por todo Europa.

Durante el 2021 la compañía ha movido más de 15 mil camiones a lo largo de todo Europa y el norte de Africa, llegando a transportar más de 330 mil toneladas.

La empresa alavesa ha experimentado un crecimiento exponencial desde su alumbramiento, llevándole a ser nombrada por Financial Times en 2019 como una de las empresas con mayor y más rápido crecimiento de Europa (FT 1000).

