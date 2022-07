No devolver un router podría ser una causa de inclusión en los ficheros de morosos, por iMorosity Emprendedores de Hoy

iMorosity soluciona la situación en los ficheros de morosos (Asnef Equifax, RAI o Experian Badexcug) de particulares y de empresas para que puedan conseguir el préstamo o la financiación que necesitan.

Las empresas de telecomunicaciones pueden incluir a sus clientes en los ficheros de morosos a causa de las cláusulas de permanencia o por no devolver los routers. Mucha gente no lo sabe, pero el teléfono fijo o el router de una compañía es de alquiler. De modo que, cuando se resuelve el contrato con una compañía telefónica, deben devolverse estos aparatos, ya que sino pueden incluir al cliente en un fichero de morosos por tener una deuda pendiente con ellos.

No devolver un router o incumplir un contrato de permanencia puede ser causa de morosidad Ocurre lo mismo al incumplir los contratos de permanencia. Es muy habitual que las empresas de telecomunicaciones amenacen o incluyan a sus clientes en los ficheros de morosidad por motivos como estos y en muchas ocasiones los afectados ni siquiera saben que han sido incluidos en los ficheros de morosos.

En estos supuestos, los clientes pueden reclamar legalmente ante las empresas, ya que al inscribir a alguien en dichos ficheros deben cumplir una serie de requisitos (como notificar la inclusión a la persona afectada). En caso de incumplirse, la empresa acreedora podría ser acusada y tener que compensar económicamente al cliente incluido en las listas de morosos por haberlo hecho de manera indebida.

Procedimiento de “borrado” en los ficheros de morosos Cualquier persona puede comprobar si ha sido incluido en alguna lista de morosos gracias a iMorosity. Esta empresa ofrece la posibilidad de consultar al momento y sin coste los ficheros, de manera que se puede conocer el motivo concreto por el que una persona ha sido incluida y recibir asesoramiento personalizado.

El procedimiento para comprobar esta información es rápido y sencillo. Tan solo es necesario rellenar un breve formulario, adjuntar fotos del DNI y una firma digital que se puede realizar al momento. En cuestión de minutos, el solicitante recibe la información que consta sobre él en el fichero ASNEF. A su vez, iMorosity ofrecerá una solución que se ajuste a las necesidades de cada persona y que le permita salir de los ficheros incluso sin pagar las deudas.

Una vez aceptada la propuesta, iMorosity gestiona el “borrado” de las anotaciones. En pocos días, se obtiene la baja y se facilita el certificado de la salida del registro de morosos, momento a partir del cual los usuarios podrán acudir al banco y solicitar la financiación que buscaban.



