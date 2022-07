Patentan una puerta que detecta a los ladrones, les pide que abandonen el robo y los vigila desde fuera de la casa Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 17:04 h (CET) INN SOLUTIONS crea la primera puerta de seguridad que intenta disuadir a los ladrones, está dotada de inteligencia artificial, llama a la policía y no depende de que la alarma esté activada o la vivienda habitada La firma INN SOLUTIONS acaba de patentar en España la primera puerta de seguridad que detecta anticipadamente el intento de robo, habla con el ladrón para disuadirlo y lo vigila desde el exterior de la vivienda con una cámara oculta en plano cenital con tecnología BQ-CAM.

La puerta de seguridad, que incorpora los últimos avances en materia de inteligencia artificial, incorpora en la parte exterior de la puerta e invisibles para el ladrón varias membranas con tecnología BlueQuotient que identifican de inmediato el ataque violento del ladrón sobre la puerta o la cerradura. Lo comunica al sistema de alarma en pocos segundos y antes de que el ladrón haya conseguido entrar a la vivienda. Y todo mientras la propia puerta habla con el ladrón informándole de que ha sido detectado y pidiéndole que cese en el intento de robo.

Andreu Maldonado, CEO de INN Solutions, destaca que "si el ladrón persiste en el ataque, se avisa de inmediato al propietario y a la policía. Aunque la alarma de la vivienda no esté activada, se bajan todas las persianas y se bloquean todas las cerraduras automáticamente. El propietario recibe en pocos segundos imágenes del lado exterior de la puerta y puede visualizar con la cámara cenital todo lo que sucede en tiempo real".

Esta puerta de seguridad inteligente es en todo caso capaz de soportar ataques con radiales, mordazas de presión, mazas de acero, patas de cabra, taladros y sierras de sable bimetal, soportando golpes violentos de hasta dos toneladas horizontales y cinco toneladas frontales. Maximiza la efectividad contra el robo unificando en una misma solución resistencia física e innovación electrónica, para detectar, disuadir, resistir, comunicar y registrar el intento de robo antes de que el ladrón haya podido acceder a la vivienda.

Según datos oficiales del Ministerio de Interior, durante el primer trimestre del 2022 tuvieron lugar en España 20.933 robos con fuerza en domicilios, lo que supone un incremento del +27% respecto al mismo periodo del año anterior. En Cataluña el incremento fue del 30,1% tras los 4.766 robos perpetrados.

Acerca de INN Solutions (www.innmotion.es)

INN Solutions es una empresa vinculada al Grupo Maldonado, con sede en Sabadell, líder en el sector de la seguridad física y en el hogar gracias a un equipo de profesionales de amplia experiencia. Está presente en el mercado de la seguridad desde 2013 y marca la diferencia en la venta de soluciones de seguridad con un asesoramiento global a las necesidades personalizadas de cada cliente. Actualmente la empresa cuenta con 40 tiendas operativas, 8 tiendas propias y 32 franquicias, repartidas por toda España.

Sobre Maldonado (www.maldonado.es)

Maldonado es una empresa familiar con más de 40 años de experiencia y con sede en Sabadell. Conforman un referente en el sector de la cerrajería mecánica y electrónica en cuanto a asesoramiento y formación se refiere. Actualmente ofrecen productos de seguridad como alarmas, cajas fuertes, candados, cerraduras, cilindros de seguridad, controles de accesos, escudos protectores, mirillas digitales, puertas de seguridad y cámaras de videovigilancia.

