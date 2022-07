La ortodoncia invisible como solución a la mordida profunda Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 16:32 h (CET) Clínica Dental Los Boliches se hace eco de la noticia lanzada por Salud.ideal.es sobre las causas y los tratamientos de la mordida profunda Clínica Dental Los Boliches, una clínica ortodoncista en Fuengirola especialistas en ortodoncia con brackets en Fuengirola, se hace eco de la información aportada por el portal especializado en noticias de salud, salud.ideal.es. En dicha noticia se narra cómo tratar una mordida profunda y el tratamiento de la ortodoncia invisible como solución y ventaja para los deportistas tanto amateur como profesionales.

La mordida profunda, conocida también como sobremordida, es una patología en la que la arcada de la dentadura superior queda por delante de los que se encuentran en la arcada inferior en el momento de cerrar la boca.

Una de las soluciones que mejor funcionan en las mordidas profundas son las ortodoncias. Con la ayuda de la tecnología dental, el resultado de la ortodoncia es totalmente invisible, por lo que no es perceptible a ojos externos. Además, es removible, así que se puede quitar siempre que se desee, garantizando la higiene que necesita.

Además, las ortodoncias invisibles resultan muy ventajosas para aquellas personas que con regularidad practican algún deporte, ya que estas no producen ningún tipo de herida o rozaduras en la boca.

Los alineadores están perfectamente ajustados en los dientes, evitando así que estos se muevan. En los deportes de contacto, la solución es retirar la ortodoncia invisible y colocar un protector bucal común. Además, uno de los beneficios de la ortodoncia invisible es que al recolocar y conseguir la dimensión ideal de las arcadas, se consigue una mejor respiración, deglución y fonación.

Según datos recogidos en 2020, casi la mitad de los deportistas españoles consideran que la salud bucodental afecta a su rendimiento deportivo y el 92% es consciente de la relación entre la salud bucodental y la general.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.