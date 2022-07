Idento, SIDN y Tecnoszubia lanzan un nuevo Máster en Marketing Digital presencial en Granada y online Emprendedores de Hoy

Para aquellos interesados en formar parte del marketing digital y para las personas que quieren entrar en este sector que ofrece múltiples oportunidades profesionales cada día o aquellas que trabajan ya en ello y quieren dar un salto de nivel en conocimientos y capacidades, ahora pueden de la mano de EPMD, Escuela Profesional de Marketing Digital, creada por dos de las agencias top de España y uno de los centros de formación más punteros.

Idento, junto con SIDN Digital Thinking y Centro de Estudios Tecnoszubia, lanzan el Máster Profesional en Marketing Digital, un completo programa formativo con el que el alumno podrá formarse presencialmente en Granada o de forma online con clases en directo o en diferido. Con este máster, se aprende de la mano de profesionales con gran trayectoria y experiencia en cada materia, todo lo que se demanda hoy en día a un profesional del marketing online.

Prepararse o actualizarse, descubrir la profesión del presente con más futuro Este Máster en Marketing Digital es un proyecto común de 3 empresas granadinas, con el objetivo de formar verdaderamente a profesionales en el entorno digital y de abrir las puertas a esta profesión a todo el que esté interesado. Se une toda la experiencia en marketing digital y en formación para preparar profesionales para lo que realmente demanda el mercado en la actualidad.

Idento es una agencia SEO y Agencia Marketing Digital nacida en el año 2006, con oficinas en Granada y Málaga y casi 40 empleados. Está en el top 10 de los rankings de mejores empresas SEO y SEM de España.

SIDN Digital Thinking es una agencia digital con varios premios y menciones, nacida en el año 2002, con oficinas en Granada, Madrid, Barcelona y San Francisco y en la que trabajan cerca de 150 empleados. Centro de Estudios Tecnoszubia es uno de los centros de formación más punteros de Andalucía, con más de 29 años de trayectoria en el mundo de la formación.

Lo más destacado del Máster Profesional en Marketing Digital Calendario: del 3 de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023 (8 meses), con sesiones de formación los martes, jueves y lunes alternos, de 16 h a 21 h. Limitación de plazas para un buen aprendizaje. En total, 300 horas de formación distribuidas en 60 sesiones, con el añadido de un proyecto fin de máster que se podrá realizar de forma tutorizada.

Dos modalidades de realización: presencial en Granada (dando flexibilidad para que se pueda asistir a algunas sesiones online) y online con clases en directo o en diferido, ya que todas las clases se quedan grabadas.

Bolsa de prácticas Posibilidad de prácticas en alguna de las agencias organizadoras (SIDN o Idento), aunque eso sí, solo para los que cursen la versión presencial. Para los que se matriculen en la modalidad online,no habrá esta opción, pero se establece un descuento importante en el máster respecto a la modalidad presencial y se podrá seguir el máster en directo o bien en diferido. También se cuenta con ayudas y descuentos para empresas y autónomos.

Enfoque del máster El Máster Profesional en Marketing Digital se ha organizado para aprender de verdad lo que se necesita para trabajar en el mundo digital y lo que van a demandar en una agencia o empresa. Será una formación 100 % práctica y pensada tanto para recién graduados (o en último año de carrera) como para emprendedores, marketers, consultores y profesionales de otros sectores que quieran reinventarse o replantearse su futuro profesional.

Este máster profesional permite obtener un título propio emitido por SIDN Digital Thinking, Idento y Tecnoszubia. Por lo tanto, se trata de una enseñanza no oficial y no conduce a la obtención de un título oficial o certificado de profesionalidad acreditado por el Ministerio.

Al final de este máster, el alumno conseguirá salir al mercado laboral en condiciones ventajosas. Aquellos que quieran crear su propio negocio, podrán tener la capacidad de darle visibilidad y conseguir clientes. Abrirá numerosas puertas para trabajar en el sector del marketing digital y enseñará a usar de manera práctica las principales herramientas y plataformas con las que trabajan los profesionales del sector. También permite sacarse las certificaciones oficiales de Google Ads y Google Analytics, un plus para el perfil profesional.

A quién va dirigido el Máster Profesional en Marketing Digital A los recién graduados o sin experiencia laboral (también, según el caso, podría compatibilizarse con el último año de carrera); profesionales, responsables y directivos de marketing y publicidad, community managers (especialmente, si no tienen conocimientos en marketing digital o quieren ampliar su campo de acción); propietarios y administradores de sitios web (webmasters); comerciales y publicistas; freelance, propietarios de negocios, creativos, diseñadores y profesionales que quieran crear o gestionar sus propios proyectos; y profesionales no vinculados al marketing digital que busquen reinventarse y ampliar sus oportunidades laborales.

Requisitos No se exigen requisitos específicos en cuanto a estudios, formación o experiencia. Tampoco es obligatorio tener conocimientos previos en marketing digital. No obstante, se valorará el perfil de todos los candidatos y sus motivaciones para asegurar que se adecúa a esta formación.

Programa del máster profesional En este máster, se trabajarán las siguientes materias: introducción al marketing digital; entorno web y comercio electrónico (crear una web y tienda sin conocimientos técnicos); posicionamiento SEO; SEM, Google Ads y Microsoft Advertising; Display y programática; medios sociales y gestión, reputación online e influencers; medios sociales y publicidad con Social Ads, Inbound Marketing, e-mail, contenidos y CRM; creatividad y copy publicitario; analítica web y reporting; UX, UI y CRO; herramientas corporativas / productividad; y plan de marketing digital como trabajo de fin de máster.

Equipo docente El equipo docente del máster profesional está formado por personal de Idento y SIDN, responsables y especialistas del marketing digital en las distintas materias.

Formato, precios, formas de pago y descuentos Este máster en marketing digital sale por un precio muy competitivo. Además, se ofrece reserva de plaza, financiación hasta 10 meses sin intereses y descuentos de hasta el 12 %, según la forma de pago y por matrícula anticipada. También hay descuentos y ayudas para autónomos.

El presencial tiene un coste de 4.950 € (precio sin descuento) y el online de 3.950 € (precio sin descuento).

Información, reserva de plazas o inscripción Toda la información sobre EPMD y el Máster Profesional en Marketing Digital se puede encontrar en la web del programa, donde aparece un teléfono de contacto, o enviando un correo a info@epmarketingdigital.com.



