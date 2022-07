La comunicación interna desde la perspectiva de Quinton: evolución, calidad y calidez Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 14:04 h (CET) El Departamento de Personas de la empresa hace balance de cómo la pandemia ha afectado a la forma de trabajar, ‘’teletrabajar’’ o relacionarse, y redefine sus normas de convivencia y conducta en pro de una comunicación interna óptima Quinton es la primera compañía biotecnológica en ofrecer la posibilidad de cuidar la salud y el bienestar con especialidades naturales a base de agua de mar. Desde prácticamente su nacimiento, la empresa ha velado por conseguir una comunicación interna y externa transparente, humana y eficaz a todos los niveles. En el caso de la primera, los laboratorios han aprovechado la postpandemia para hacer balance de los códigos normativos y de conducta que afectan al equipo, así como para redefinir los derechos y obligaciones de toda la ‘’familia’’ que conforma la plantilla.

Cuando el Teletrabajo no implica desconectarse de la empresa

Actualmente la empresa disfruta de más de diez canales diferentes donde el empleado puede expresarse libremente, desde el respeto y el anonimato (canales de Whatsapp o Telegram del grupo, boletines, calendarios internos, y otros foros de debate y discusión). Gracias a ellos, las opiniones y propuestas de la plantilla son escuchadas y valoradas internamente. Pero las vías de comunicación corporativa de la empresa no se limitan a las oficinas. Quinton fue de las primeras empresas en España en apostar por la flexibilidad a la hora de trabajar.

En palabras de Cecilia Coll, responsable del Departamento de Personas con Valores de la empresa: "El mal llamado Teletrabajo ha sido más bien una especie de supervivencia que nos obligó a cambiar radicalmente nuestros hábitos profesionales a escala mundial’’.

De este modo, desde el área de Personas se pretende trascender a la mera idea de ‘’trabajar en casa’’ ofreciendo al empleado la posibilidad de sentirse parte de la empresa de múltiples formas a pesar de que no se encuentre compartiendo espacio con sus compañeros.

Por esta razón, promueve toda clase de iniciativas grupales para que la comunicación sea transversal y constante, sin importar el lugar físico desde el que se trabaje. La idea es diseminar el ADN de Quinton desde su formación: un proyecto integral que cuida de sus objetivos empresariales, pero al mismo tiempo, de las personas, del medio ambiente y del entorno.

Derechos y obligaciones, desde el respeto y la confianza

Para la compañía, sin la presencia de valores como la calidad, la responsabilidad integral, la honestidad, el trabajo en equipo o la innovación y el progreso su estructura empresarial no estaría completa. Es por ello, que en sus diferentes manuales de convivencia y deontológicos se hace uso de una regla mnemotécnica que asocia cada derecho/valor a una letra del abecedario (T de tolerancia, C de colaboración, O de orden…). También se ofrece un manual de bienvenida a cada persona nueva en plantilla, así como constante orientación y ayuda para que su integración al equipo sea lo más rápida y saludable posible.

Asimismo, Quinton ha presentado su nuevo programa interno de ayuda a la desconexión digital (su objetivo es motivar y ayudar al empleado a saber desvincularse de los diferentes aparatos electrónicos en horario de descanso). Se trata de una iniciativa que evita males endémicos como el estrés, el dolor de cuello que produce mirar el teléfono o el llamado phubbing, en castellano «ningufoneo», que alude a ignorar al entorno por estar haciendo uso del móvil o tableta.

Una comunicación interna gracias a la escucha activa constante

Para los laboratorios, el objetivo principal es seguir fomentando un ADN empresarial que ya les define, el de una comunicación interna viva y en constante evolución, algo que se consigue mediante la escucha activa de las opiniones y propuestas de todos los miembros del equipo, de forma diaria, anónima, y sin importar su cargo. Es por esta razón que la entidad no esperará a finales de año para implementar estas novedades en su plantilla, sino que desde este momento se pretende mejorar cada ‘’arista’’ del bienestar de sus empleados, desde sus derechos hasta sus obligaciones.

En Quinton resulta igual de importante velar por el bienestar y la salud corporativa, que hacerlo en pro de la innovación o del negocio. Por ello, conscientes de que una empresa no evoluciona si no hay personas motivadas que compartan la misión y valores de esta, ofrecen ejemplo en calidad de vida, conciliación o bienestar. Todo ello se materializa, por ejemplo, en la APP de la Felicidad para medir la satisfacción del empleado en todo momento, pero también en otras herramientas para conciliar, como el disfrute de días y ratos libres o poder asistir a cualquier asunto personal, ya sea propio, de hijos, sus mayores y animales, todos ellos tratados con igual de importancia que cualquier miembro más de la familia.

También destaca la orientación en la salud deportiva y nutricional, otros grandes ejes de la compañía, especialmente en la situación actual global. Así, Quinton aporta la ayuda necesaria para que su equipo se ‘’mantenga sano por dentro y por fuera’’. Como parte de su filosofía corporativa, los laboratorios seguirán trabajando en los próximos meses en la redefinición de estos manuales internos siempre en paralelo a los cambios sociales. Para conseguirlo, seguirá implementando la escucha activa a los principales grupos de interés que la compañía posee: planeta y sociedad, clientes y proveedores, y el propio equipo o plantilla.

