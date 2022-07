Interesantes debuts en un día de gran pelea para inaugurar el cuadro final de Tenerife Tenerife Open del APT Padel Tour Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:39 h (CET)

Comenzaron las hostilidades en el territorio insular. El Tenerife Open del APT Padel Tour daba la bienvenida a su cuadro final y lo hacía en un día que tendría varios debuts, la presentación de nuevas parejas y sufrimiento para más de un participante. Jornada muy completa y redonda en cuanto a espectáculo.



Los primeros partidos de los dieciseisavos de final han dejado tres duelos donde se impuso el favoritismo que presupone el ranking aunque no estuvo ausente de pelea y de tener que apretar los dientes.

El enfrentamiento más ajustado de la jornada matinal fue el que midió a Matías del Moral y Santi Frugoni ante Jérôme Inzerillo y Jesús Ruiz. El español y el francés entraron mejor al partido y se llevaron el primer set por un sólido 6-3.

Sin embargo, en el siguiente set llegó un cambio que resultó clave para el devenir del encuentro. Frugoni pasó a jugar en el revés y Del Moral al drive aunque sin australiana, lo que provocó una vuelta total de las sensaciones, logrando forzar el tercer parcial y devolviendo el golpe con los mismos números (3-6). El tercero fue el culmen perfecto a lo que se estaba viendo sobre la pista, con mucha pelea y con un tie break final que dio más emoción si cabe al encuentro, que terminaría cayendo para Del Moral y Frugoni (3-6, 6-3 y 7-6), que en octavos se medirán a Yain Melgratti y Julio Julianoti.

En el segundo turno, los recientes finalistas de Hungría, Maxi Sánchez Blasco y Juani de Pascual, debutaban contra una pareja llegada desde la previa como Marcos Córdoba e Ignacio Sager. Los españoles comenzaron sorprendiendo, rompiendo el saque de los argentinos en el primer juego del partido y manteniendo la igualdad hasta el 4-4. Entonces apareció el nivel más alto de los quintos cabezas de serie, con lo que Maxi y Juani devolvieron la rotura y cerraron el set por 6-4.

Continuaron con esa buena dinámica en el segundo set y enlazaron seis juegos seguidos hasta el 4-0. Cuando todo parecía sentenciado, Córdoba y Sager dispusieron de bola de oro al saque de Maxi para colocarse 4-3 y saque, pero los argentinos la salvaron y se aseguraron el partido (6-4 y 6-3). Para cerrar el turno de mañana, José Luis González y Antonio Luque se enfrentaban con la pareja revelación del torneo, los locales Joel Fernández y Carlos Eugenio Barrera, que alcanzaron el cuadro partiendo desde la pre-previa.

Fue un partido muy similar al segundo de la mañana. Tras un comienzo donde se notó el mayor rodaje de Fernández-Barrera, González y Luque lograron dar un paso más y cerrar el primer set por un igualado 6-3. En el segundo se notó el cansancio en los canarios y, a pesar del calor, José Luis y Antonio fueron creciendo conforme avanzaba el encuentro hasta cerrarlo por 6-2. También se clasificaron a octavos de final Diego Ramos y Agustín Torre al vencer por 6-7 y 1-6 a Joaquim Florensa y Marc Monne.

La jornada vespertina de los dieciseisavos de final del Open tinerfeño tenía como aliciente el estreno de algunas parejas, como era el caso de los sextos cabezas de serie, el uruguayo Diego Ramos y el argentino Agustín Torre. Tras sufrir en el primer set, la pareja sudamericana mostró su superioridad en el segundo acto ante los catalanes Joaquim Florensa y Marc Monne a quienes eliminaron por 7-6 y 6-1.

Superioridad sevillana

A continuación se presentaba ante su afición el joven Diego Gil en compañía del malagueño Jairo Batista. En un partido que se prometía igualado, Gil y Batista no lograron controlar en ningún momento el consistente accionar de sus rivales, los sevillanos Mario Del Castillo y Javier Pérez Morillas.

El partido les fue siempre favorable. Comenzaron Del Castillo y Pérez con ventaja de 3-0 en el marcador, cuando llegó un atisbo de reacción de Gil y Batista, lograron recuperar uno de los breaks y ponerse 3-2, pero a partir de ese momento la superioridad fue aplastante. Los sevillanos lograron un parcial de 9-0 para sellar el pase a octavos de final con un contundente 6-2 y 6-0.

En el cierre de la jornada inaugural, los canarios Aday Santana y Víctor Saenz se encontraron con unos rocosos rivales, el francés Jeremy Scatena y el argentino Exequiel Mouriño, a quienes pudieron eliminar después de dos horas y cuarto de partido por 6-2, 6-7 y 6-3.

El partido se les presentó de cara y con solvencia lograron llevarse el primer set, cargando todo el juego al jugador francés que tras las dudas del comienzo fue creciendo y aguantando la embestida de los canarios. En el segundo set, el partido fue más igualado. Paridad hasta el noveno juego cuando Santana y Saenz consiguieron el break. Con 5-4 en el marcador sacaban para llevarse la victoria, tuvieron dos bolas de partido y acabaron cediendo.

Más espectacular si cabe fue la remontada del francés y el argentino en el tie break. Llegaron a estar 5-2 abajo, con un Scatena que parecía vencido físicamente, pero lograron revertir y forzar la definición en el tercer set.

La paridad nuevamente se mantuvo hasta el séptimo juego y después de varias bolas de oro fue recién en el octavo cuando pudieron Saenz y Santana romper la resistencia de sus rivales y conseguir la rotura que sería definitiva.

Se completan los dieciseisavos de final

Hoy miércoles, con retransmisión en directo a través del canal oficial de APT Padel Tour en YouTube, se disputarán los seis encuentros restantes de los dieciseisavos de final, con la presentación de nuevas parejas.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Interesantes debuts en un día de gran pelea para inaugurar el cuadro final de Tenerife Tenerife Open del APT Padel Tour ​Pleno de los españoles en la fase previa del Tenerife Open: grandes resultados para acceder al cuadro final APT Padel Tour Abel Balderstone y Pablo García cierran la Vuelta a Madrid en lo más alto del podio El equipo completó una gran carrera en cada una de las cinco etapas Doble podio para la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España de Clubes Infantil de Vóley Playa de Teruel El Club Vóley Playa Costa Blanca se corona campeón y el CV Sant Joan conquista el bronce ​Inés Rosado, piloto de tándem de doce años y promesa Cofidis, galardonada con el Premio Nacional de Juventud Su candidatura fue presentada por la Federación Madrileña de Ciclismo