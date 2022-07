Aetrex revoluciona el escaneo del pie en 3D con Albert2 Pro Anuncia la apertura de su primera tienda en Barcelona Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de julio de 2022, 13:04 h (CET)

AETREX INC (Aetrex), empresa galardonada este año en CES, la Feria internacional de Electrónica y Consumo de Las Vegas, anuncia el lanzamiento de Albert2 Pro, la nueva generación de la revolucionaria tecnología de escaneo del pie en el contexto de la apertura de su primera tienda corporativa y showroom al aire libre de Europa en el Centro Comercial Diagonal del Mar.



Albert2 Pro es un dispositivo onmicanal todo en uno. Su diseño de escaneo del pie totalmente integrado está diseñado para ayudar a encontrar el calzado y plantillas que mejor se adapten a las necesidades del público, proporcionando un demostrado beneficio en su salud. Además, es el único que incluye en sus resultados la gama de plantillas Aetrex, reconocidas como el sistema de plantillas para pies número uno del mundo.

Su sistema inteligente captura datos de una forma única, siendo “el dispositivo más rápido, integrado y racionalizado que hemos fabricado nunca" en palabras de Benjamin May, director de Aetrex España.

En su nuevo local de la planta baja del centro comercial barcelonés, el cliente puede comprobar el proceso de escaneo de dos pies a la vez en menos de 20 segundos para obtener información como la presión estática, la dinámica y las mediciones en 3D del pie. “Se obtienen unos datos muy precisos y completos del pie y de la pisada que ayudan al cliente a encontrar el calzado Aetrex y las plantillas que mejor se adaptarán a su anatomía podal aportando alineación, distribución, soporte y confort” explica May.

Esta información, además, se puede enviar por mail a los usuarios para que puedan consultarla al salir de la tienda.

Algunas características técnicas de Albert2 Pro

● Mediciones en 3D: utiliza 4 cámaras de profundidad 3D Intel® RealSense™, captura los datos más precisos del pie con medidas clave como la longitud, la anchura, la circunferencia, el paso interior y la altura del arco. Todo ello con una precisión de 1/10 de milímetro. Estos datos se convierten en un modelo 3D. ● Presión: La tecnología de placa de presión premium de Aetrex está diseñada para capturar datos completos del pie sobre los tipos de arco y puntos de presión únicos de los clientes. Con la opción Dynamic Test, Albert 2 también puede proporcionar un análisis de la marcha por presión de los pies de los clientes, incluyendo su centro de gravedad a lo largo del ciclo de la marcha. ● FitHQ: Este software patentado garantiza el ajuste correcto a la primera utilizando la inteligencia artificial (IA). El programa se puede sincronizar con los sistemas de TPV o de comercio electrónico de los minoristas para ayudar a los asociados de ventas a recomendar las mejores plantillas de Aetrex o los zapatos que mejor se ajustan por marca, estilo y tamaño por cliente, basándose en su escáner de pie único.

Acerca de Aetrex

Aetrex Worldwide, Inc. es ampliamente reconocido como el líder mundial en tecnología de escaneo de pies, plantillas y confort y bienestar. Aetrex ha desarrollado dispositivos de escaneo del pie de última generación. Diseñados para medir con precisión los pies y determinar el tipo de pie y los puntos de presión. Desde 2002, Aetrex ha colocado más de 10.000 escáneres en todo el mundo que han realizado más de 40 millones de escaneos del pie de clientes únicos, con una media actual de más de 2,5 millones de escaneos al año. La empresa es conocida por sus plantillas de venta libre, las número uno del mundo. Con la moda, la funcionalidad y la calidad en primer plano, Aetrex también diseña y fabrica calzado elegante y de alto rendimiento.

Con sede en Nueva Jersey, Aetrex es constantemente nombrada una de las 100 mejores empresas privadas de Nueva Jersey y también fue incluida en las 30 mejores empresas de fabricación de NJBIZ. Recientemente ha sido galardonada en CES 2022 (Feria Internacional de Electrónica y Consumo) celebrada en Las Vegas –USA- del 5 al 8 del presente mes. iAccess Iberia es el distribuidor exclusivo de Aetrex en España.

