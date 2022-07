¿Por qué realizar un voluntariado con Cooperatour? Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 12:33 h (CET)

El voluntariado es una de las labores más gratificantes que existen, ya que permite ayudar a personas, animales y al medioambiente. Existen muchas ONG alrededor del mundo que organizan esta clase de viajes solidarios nacionales e internacionales y una de ellas es Cooperatour.

Esta ONG posee 15 años de experiencia, a lo largo de los cuales ha colaborado con más de 3.000 viajeros voluntarios. Cooperatour cuenta con numerosos programas y proyectos de voluntariado a disposición de la gente, que se basan en las habilidades y preferencias de las personas que decidan cooperar.

Proyectos y programas de voluntariado Cooperatour desarrolla proyectos en muchos países, los cuales abarcan disciplinas muy distintas en las que la colaboración del voluntario es indispensable. Uno de estos ámbitos es la enseñanza y la educación. Se puede realizar un voluntariado de este tipo en centros educativos de Perú, Cuzco y Vietnam, entre otros. El objetivo de la organización, en este sentido, es ofrecer apoyo y acoger a jóvenes sin hogar. Además, la formación también ayuda al empoderamiento femenino; Cooperatour provee a las mujeres de educación y soporte en centros de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, Goa y la India.

En cuanto al sector del voluntariado ambiental, esta ONG pone a los voluntarios en contacto con refugios de fauna silvestre o centros de rescate de animales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de distintas especies de animales. Por otro lado, la organización también ha gestionado proyectos médicos para velar por la salud de las personas.

Cooperatour contribuye a la construcción de una sociedad más concienciada y comprometida a través de sus programas. Esta organización promueve el voluntariado y la participación activa de la sociedad civil en proyectos de desarrollo, al mismo tiempo que fomenta el respeto hacia otras culturas y formas de vida. La ONG hace de su herramienta la transformación social y el aprendizaje de nuevos valores para las personas. Además, impacta positivamente en las comunidades menos favorecidas.

Transparencia y cooperación en pie de igualdad Cooperatour es una entidad no lucrativa, sus actividades no están orientadas a obtener beneficios económicos, sino a cubrir los gastos para ser económicamente sostenibles y a la vez ofrecer experiencias de calidad. El coste de sus programas se desglosa para que cualquier voluntario pueda conocer cómo se invierte y el destino de su aportación.

Sin actitudes paternalistas, Cooperatour habla de justicia y de igualdad, en lugar de hablar de solidaridad con los países empobrecidos. El aprendizaje y el enriquecimiento deben viajar en los dos sentidos para que estos proyectos funcionen.

La organización se enfoca, por otro lado, en comunicar interna y externamente la utilidad tangible del voluntariado internacional como forma de sensibilización y acercamiento a la realidad social que se vive en otros países. Trabajan en un número de programas limitado, muy estudiados, lo cual permite mantener un contacto directo con cada proyecto y cada persona que participa. En su página web se puede encontrar más información sobre los distintos voluntariados que organizan.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.