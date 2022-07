Este verano, es posible disfrutar sin preocuparse por nada con el seguro de coches clásicos SEGUR CLASSIC Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 11:31 h (CET)

Con la llegada de las vacaciones, muchos son propietarios de coches clásicos que deciden salir a la carretera para hacer rutas y viajes con sus vehículos.

Con ello, estas auténticas joyas de la automoción se exponen a riesgos y eventualidades: excesos de calor, incendios accidentales y, por su alto valor, a intentos de robo…

Por esta razón, sea cual sea la aventura que los viajeros quieran emprender con su clásico, siempre es recomendable contratar un seguro que proteja de cualquier imprevisto y que permita disfrutar de esos merecidos días de descanso. SEGUR CLASSIC ha puesto a disposición una selección de seguros especialmente diseñados para coches y motos clásicas.

“Protegemos tu joya sobre ruedas como si fuera nuestro propio vehículo” El seguro de coches clásicos de SEGUR CLASSIC ofrece una buena relación entre coberturas, servicio y precio del mercado. Al tratarse de un pack cerrado, diseñado y negociado especialmente para este tipo de coches, ofrece un sinfín de coberturas por una tarifa mucho más baja, para así disfrutar de una escapada veraniega clásica al mejor precio.

Otra de las ventajas que ofrece la aseguradora es El Club de Segur Classic, un club exclusivo para clientes de SEGUR CLASSIC, sin ánimo de lucro, destinado a la promoción y el mantenimiento de los vehículos clásicos. Su objetivo es la difusión de la cultura de la automoción histórica, así como ofrecer ventajas, descuentos y dar servicios a todos sus asociados, como lugares o eventos donde ir durante la escapada veraniega. Actividades y concursos relacionados con los clásicos; ofrecer un canal de información sobre la cultura de los clásicos; ofertas y descuentos para sus asociados, etc.

El Club de Segur Classic pretende unir bajo un mismo techo a todos los que une una pasión común, el amor hacia los vehículos clásicos, a través de un canal donde recibir noticias, novedades y curiosidades sobre los coches clásicos y seguros para vehículos históricos así como conocer todas las novedades, ventajas, concursos, y descuentos para los socios. Club Segur Classic App se encuentra disponible para dispositivos Android en Google Play y, próximamente, estará disponible en App Store para iOS.

Múltiples opciones de rutas para clásicos La llegada del verano ofrece la posibilidad de realizar rutas, concentraciones y la posibilidad de formalizar la pasión por el motor. Muchos amantes de los clásicos salen a disfrutar de trayectos entre increíbles paisajes, bellas zonas naturales y encantadores pueblos. En España, se puede encontrar una amplia selección de rutas perfectas para ser recorridas con un clásico.

Una de las aventuras más anheladas es recorrer la Costa Da Morte a bordo de un vehículo. La costa gallega permite disfrutar de serpenteantes carreteras interiores bajo frondosos árboles e increíbles vistas de pequeños recovecos junto al mar.

La provincia de Jaén también alberga paraísos naturales cómo la Sierra de Segura, que ha sido destino de muchas rutas. La aventura indicada para respirar aire puro, disfrutar de la fauna de la zona y observar parajes de película desde la comodidad y magia de una joya automovilística.

Además, para aquellos conductores más urbanitas, existen un sinfín de rutas por localidades cercanas a Madrid como Aranjuez, El Escorial, Chinchón, Guadarrama… Y recorridos culturales de todo tipo: trayectos destinados a disfrutar de comercios y tabernas centenarias; recorridos por asesinatos y crímenes históricos y viajes por los escenarios más emblemáticos de series y películas.

Pero, las prisas, los descuidos o los cambios de planes a última hora propios de estas excursiones veraniegas son, en muchas ocasiones, los culpables de que surjan pequeñas incidencias. En este sentido, SEGUR CLASSIC pone su compromiso para ofrecer la asistencia que uno necesita en estas ocasiones, a fin de poder disfrutar de esa escapada de una forma segura y sin preocupaciones.

“Este verano, preparar un Viaje Segur Classic” La empresa proporciona todo un equipo de especialistas en clásicos que aseguran que ante cualquier situación el automóvil no solo disponga de un seguro exclusivo, sino que el conductor tenga la garantía de que en SEGUR CLASSIC se preocupan y se comprometen con la protección de su vehículo clásico para que pueda disfrutar de unas vacaciones tranquilas.

Tanto es así que SEGUR CLASSIC ha lanzado Mi Viaje Segur Classic, una app que permite solicitar el servicio de asistencia que se necesite en caso de imprevisto, hacer el seguimiento de la respectiva grúa y solicitar el reembolso de cualquier incidencia que se lleve a cabo durante tu viaje, al momento. Además, con el objetivo de ayudar a todos sus clientes, ha integrado funciones como un planificador de viaje y un conversor de monedas, que facilitan al usuario organizar su próxima aventura de verano con total flexibilidad y rapidez.

Disfrutar de unas vacaciones veraniegas de lo más clásicas es posible con los seguros de Segur Classic.



