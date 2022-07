Estela Royo Abogados, especialistas en reclamación de créditos (préstamos, tarjetas y microcréditos) usurarios Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 10:18 h (CET)

Con el objetivo de solventar sus gastos corrientes, muchas familias han tenido que recurrir a distintos productos financieros a causa de la inestabilidad económica actual.

Ahora bien, hay créditos y tarjetas de crédito que, por sus condiciones, pueden ser considerados como un acto de usura. Sobre este tema se expresa Estela Royo, abogada especialista en derecho bancario. Se trata de la fundadora de Estela Royo Abogados, un despacho que cuenta con un grupo de abogados especialistas en derecho bancario que lleva adelante reclamaciones contra entidades financieras para proteger a los consumidores perjudicados por este tipo de maniobras.

¿Cuándo un crédito es considerado usurario?

La usura es una práctica ilegal que consiste en cobrar intereses excesivamente elevados en los préstamos, tarjetas y micropréstamos y que supone, por tanto, una ganancia injusta para la entidad financiera que ha prestado el dinero.

Tanto la inflación como la inestabilidad que han producido primero la pandemia y después la guerra en Ucrania han afectado el gasto y las necesidades financieras de muchos hogares españoles han aumentado. ¿Han aumentado las solicitudes de créditos o productos financieros usuarios en ese contexto?

Por desgracia, el incremento del gasto en las familias han obligado a la solicitud de todo tipo de créditos para poder cubrir sus necesidades básicas. Este hecho se convierte en una oportunidad tanto para entidades bancarias como otras empresas financieras, aumentando aún más los tipos de interés habituales, es decir, aumentando el coste del crédito solicitado.

¿Por qué sucede esto? ¿Hay algo de desesperación, desconocimiento o las dos cosas?

En la mayoría de los casos, el cliente desconoce incluso cuánto es el interés suscrito o exclusivamente se le explica cuánto es el interés diario, por lo que aparentemente parece algo asumible.

A modo de ejemplo, muchos clientes tenían contratos con una entidad, donde el cliente era conocedor de un interés del 1,84% mensual. Eso era un 22,08% TIN, un 24,51% TAE.

Este tipo de interés conlleva que al introducirlo en la fórmula de cálculo compleja de intereses el cliente llegue a pagar incluso el triple de la cantidad prestada, deuda de la que no puede salir si se pagan cuotas muy bajas mensualmente.

En otros casos, el cliente se encuentra tan apurado, que incluso sabiendo el interés, lo coge por desesperación o intentar “cubrir el agujero”. El problema de este tipo de créditos con intereses tan altos, es que se convierte en un crédito interminable, que nunca dejan de pagar, pues a los intereses mensuales (remuneratorios) hay que sumarle las comisiones por impago o intereses de demora si el cliente se retrasa en alguno de los pagos.

Afortunadamente, los tribunales españoles consideran usura este tipo de préstamos por resultar más del doble del tipo medio de interés medio, que se encuentra entre un 7-8%. Por tanto, créditos superiores a un 15% TAE podrían ser ilegales.

¿Hay muchas tarjetas revolving en circulación? ¿Qué le aconsejan hacer a una persona que tiene una tarjeta de este tipo?

Las tarjetas revolving o de pago aplazado son, actualmente, uno de los productos financieros más utilizados, sin embargo, resultan todavía mucho más costosos que los préstamos, con intereses que pueden ser considerados usurarios superiores al 22% TAE (según el partido judicial), lo cual encarecen todavía más la compra de cualquier producto. Nuestro consejo a cualquier consumidor que tenga o haya tenido una tarjeta de pago aplazado es que contacte con un experto en créditos usurarios o con intereses ilegales, pues de ser así, se declararía nulo el contrato, pagando solo por la cantidad prestada, sin intereses ni comisiones y recuperando el exceso pagado.

En caso de necesitar un crédito, nunca solicitar tarjeta, sino un préstamo al consumo y siempre acudir a entidades financieras de confianza y comparar entre varias de ellas atendiendo al interés TAE, que es el tipo de interés que nos ofrece el coste más real del crédito.

¿Cuáles son los pasos necesarios para reclamar un contrato de un crédito usurario o de una tarjeta abusiva?

En primer lugar, se debe presentar una reclamación previa a la entidad, en la mayoría de los casos la entidad no acepta dicha nulidad del contrato, por lo que se pasaría a la interposición de la demanda. En términos generales, pues dependerá de cada partido, la resolución puede tardar entre 4 meses y un año, posteriormente se liquidará el contrato.

¿Es posible que las personas que recurrieron a este tipo de productos financieros recupere el dinero de las comisiones y los intereses?

Gracias a la gran labor en los tribunales, los consumidores que suscribieron contratos de crédito (ya sean préstamos personales, tarjetas, líneas de crédito o micropréstamos) con intereses excesivamente altos, considerados usurarios, podrán cancelar la deuda pagando solo por la cantidad prestada, cancelando así intereses y comisiones, retrayéndose al momento en que se solicitó el contrato.

Como bien ha explicado la directora de Estela Royo Abogados, la usura es una práctica ilegal, por lo que toda persona afectada por un producto financiero de este tipo tiene derecho a reclamar y pagar solo lo que es considerado justo. La mejor manera de proceder en estos casos es con el apoyo de un abogado especialista en derecho bancario, como los que integran este bufete.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ejecución de sentencias por impago de alimentos, de la mano de Villaquirán Abogados Punteras de proa de acero inoxidable, disponibles en Nova Argonautica Preparar una cena con amigos gracias a la cesta de picoteo de Bon León Introducirse al negocio de la movilidad eléctrica, de la mano de New Energy Mobility Ventajas de adquirir una vivienda con Coin Real Estate