En verano aumenta el interés y búsqueda de inversión inmobiliaria según The Simple Rent

martes, 26 de julio de 2022, 10:48 h (CET) Muchos españoles aprovechan las vacaciones para visitar inmuebles y poder comparar ofertas de compra. Crece el interés por la inversión inmobiliaria debido al aumento de oferta de viviendas y de la demanda del alquiler Según datos de The Simple Rent (www.thesimplerent.es), agencia inmobiliaria experta en inversión, gestión patrimonial y lujo, el mercado acelera un 22% las visitas de viviendas a la venta durante los meses de verano. Esto coincide, además, con la mayor disponibilidad de tiempo por parte inversores durante el período de vacaciones para realizar estudios de prospección.

La vivienda es, hoy en día, el activo de inversión más atractivo para los españoles. De esta forma, una vivienda se convierte en un óptimo destino de los ahorros ya que su alquiler se traducirá en beneficios. Además, dada la inflación y la situación económica actual, ninguna otra inversión del mercado ofrece la rentabilidad que da el sector inmobiliario.

Para los expertos de The Simple Rent, el mercado inmobiliario español ofrece una opción segura de inversión respecto a las alternativas de otros sectores. Existe una alta demanda de alquiler y la rentabilidad sigue siendo elevada.

De media se estima que la rentabilidad mensual bruta de una inversión inmobiliaria se encuentra entre 4,4% y hasta un 9%. Es por este motivo que cada vez más ahorradores se decantan por la inversión inmobiliaria como valor refugio en estos momentos.

Hoy se dan 3 factores que convierten la inversión inmobiliaria en una opción atractiva. Una alta demanda de alquiler, tanto en ciudades grandes como pequeñas. Una oferta al alza especialmente en zonas de costa. Por último los precios y es que los datos avalan un a estabilidad en los precios para comprar viviendas de inversión.

En este contexto, según estos mismos datos de la red inmobiliaria, durante los meses de verano el número de consultas sobre viviendas en venta aumenta más de un 200% respecto al resto de meses.

Muchos de estos interesados en comprar una vivienda aprovechan el período de vacaciones y, por tanto, el aumento de tiempo libre, a visitar inmuebles y entidades bancarias en las que consultar posibilidades de financiación.

Según los expertos de The Simple Rent, durante los meses de verano la oferta inmobiliaria suele incrementarse debido a que algunos propietarios intentan aprovechar el momento de mayor afluencia para tratar de vender a corto plazo su vivienda. Mayor competencia de inmuebles se puede traducir en mejores posibilidades de negociar precios.

5 Consejos para buscar una vivienda

Ciudades como Madrid y Barcelona se encuentran entre las 10 ciudades europeas de mayor interés para la inversión inmobiliaria. Sin embargo, no son solo estas grandes ciudades las más demandadas.

Desde el inicio de la pandemia se ha producido un fenómeno al alza en la venta de viviendas fuera de las grandes ciudades. Capitales como Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Valencia, Málaga, Alicante, Pamplona, Guipúzcoa, son algunas de las zonas que más se están revalorizando. Sin embargo, otras más pequeñas y turísticas o costeras, como Lugo, Santander o Murcia, que han experimentado un crecimiento en ventas y ofrecen una rentabilidad superior al 9%.

A la hora de comenzar una inversión inmobiliaria, si no se cuenta con experiencia, desde The Simple Rent recomiendan dejarse asesorar por expertos inmobiliarios que ayudarán en la búsqueda y análisis del mejor inmueble para comprar e invertir. Se deben conocer algunos aspectos necesarios para tener éxito en este tipo de operaciones:

1.- Conocer el inmueble

El primer paso es encontrar bienes inmuebles que cumplan con todos los requisitos y que tenga en regla todos los papeles legales necesarios. Es importante verificar que la construcción cumpla con las normativas y que esté perfectamente mantenido para evitar disgustos.

2.- Ubicación

Una de las reglas principales de la compra de inmuebles es considerar la ubicación del mismo. Se debe conocer e investigar qué servicios, lugares o atractivos turísticos se encuentran alrededor de la propiedad. Esto ayudará a conocer el potencial de una inversión confiable.

3.- Analiza los precios

Uno de los puntos más importantes es conocer que el valor de metro cuadrado vaya acorde con el tipo de desarrollo y ubicación. Las zonas turísticas normalmente cotizan sus inmuebles en base a la demanda de turistas.

4.- Apostar por zonas consolidadas y de crecimiento

Lo ideal es buscar viviendas en zonas consolidadas con precios asequibles y una alta demanda de alquiler, buenas comunicaciones y servicios cercanos.

La calidad de vida que ofrece la zona es vital a la hora de elegir un inmueble, por lo que no sólo se deben de comprobar una buena ubicación y diseño, sino también las posibilidades de crecimiento, zonas cercanas al alcance o proyectos de infraestructura que se estén desarrollando en el lugar.

5.- Confiar en auténticos expertos como garantía de éxito

Para asegurar la rentabilidad de la inversión, desde The Simple Rent recomiendan contar con el asesoramiento de auténticos expertos. Con más de 25 años de experiencia en inversión y gestión patrimonial, los más de 150 agentes expertos de la marca permiten ofrecer una cobertura nacional y responder a cualquier demanda, independientemente de la ubicación del inmueble o del propietario.

