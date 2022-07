¿En qué consiste la cláusula suelo?, por Prestige Asociados

La cláusula suelo es una condición estipulada en un contrato de préstamo hipotecario que se utiliza para establecer que el interés variable nunca puede ser inferior a un determinado porcentaje. Es decir, establece que aunque el tipo de interés sea inferior, el prestatario no puede beneficiarse de esa reducción de sus cuotas.

A través de esta medida, las entidades financieras se aseguran que sus ingresos por pago de intereses serán superiores independientemente de que baje Euribor u otro indicador de referencia. Sin embargo, cuando estas cláusulas no han sido ofrecidas con la suficiente transparencia, se consideran abusivas e ilegales.

En estos casos, las personas tienen derecho a reclamar los gastos de la cláusula suelo y la eliminación de dicha cláusula en su hipoteca. Para eso es importante contar con la representación de un abogado que interponga la demanda correspondiente. Prestige Asociados es un bufete con amplia experiencia en reclamaciones que se dedica a atender este tipo de casos.

¿Cómo reclamar el cobro de la cláusula suelo? El derecho de reclamar el cobro abusivo de la cláusula suelo está sustentado en la Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario de 2019, que prohíbe a las entidades financieras establecer un tipo de interés mínimo en los préstamos hipotecarios por encima del 0 %.

Para poder reclamar una cláusula suelo existen dos maneras, la vía judicial y la vía extrajudicial. La última consiste en interponer ante la entidad bancaria una solicitud de devolución del importe en un plazo de hasta 3 meses. En caso de no resolverse, se procede a iniciar la demanda por vía judicial en la cual se denuncia al banco ante el juzgado especializado en cláusulas abusivas.

La jurisprudencia existente para la reclamación judicial de esta cláusula puede ser un proceso abrumador para las personas. En este caso, la mejor recomendación es contar con un especialista en derecho hipotecario que gestione el proceso y consiga la devolución de todo lo que se ha pagado de más en las hipotecas de la cláusula suelo.

Abogados especialistas en reclamaciones Prestige Asociados es un despacho referente en el territorio nacional que se dedica a brindar asesoramiento jurídico a particulares y empresas en casos de reclamaciones de cláusulas bancarias abusivas. Para eso, su equipo de abogados pone en práctica un proceso de negociación con el banco y, si no consiguen la devolución del dinero, presentan la solicitud de reclamo al Servicio de Atención al Cliente del Banco (SAC); si esta entidad aprueba la solicitud, el proceso se da por culminado. Por el contrario, si no lo hace, acuden al Banco de España para recibir una respuesta favorable y, de no recibir una respuesta satisfactoria, inician el proceso de vía judicial. Todos estos procesos les han permitido alcanzar el éxito en más de un 70 % de los casos, brindándole a sus clientes la posibilidad de recuperar su dinero.

Los profesionales de la firma atienden cada caso de manera personalizada, poniendo en práctica todas sus destrezas y amparándose en la ley para conseguir el máximo beneficio para sus representados.