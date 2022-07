Conduciendo un SUV Peugeot 3008 híbrido

Reconozco que siempre me ha gustado que me lleven, y conducir lo he dejado relegado a mis acompañantes, pero en esta ocasión no he querido desperdiciar la oportunidad de probar un Peugeot 3008, en su opción híbrida enchufable y gasolina…

Era la primera vez que conducía un coche de este fabricante francés, y ha sido sin duda todo un descubrimiento…

SUV Peugeot 3008 es ante todo un coche muy confortable, silencioso, de fácil conducción, en cuyo interior se respira innovación, una pantalla táctil de 10” de alta definición hace las delicias de los más tecnológicos, con siete teclas estilo piano con las que acceder a las principales funciones: radio, navegación, aire acondicionado, navegación en 3D, configuración del vehículo, teléfono, aplicaciones y luces de advertencia de peligro.



El cuadro de mandos de 12,3 pulgadas tampoco te deja indiferente, totalmente personalizable y configurable, con tecnología “Normally Black”para imágenes de alta calidad, con mayor legibilidad y contraste. Además, la posición del cuadro de mandos es muy cómoda, permite al conductor mantener la vista en la carretera sin distracciones.



El volante compacto es otra de las características más destacadas del i-Cockpit®, de Peugeot. Llama la atención nada más verlo por su reducido tamaño, que aunque a priori pueda parecer una desventaja, nada más lejos de la realidad, hace una conducción más cómoda y sencilla.

Todos los espacios están aprovechados, con múltiples huecos donde dejar tus cosas, y su maletero es amplio.



Su diseño tampoco se queda atrás, con un nuevo estilo inspirado en los nuevos cánones de la modernidad, con una parrilla sin marco y faros delanteros rediseñados con tecnología led.

Todos los motoresde combustión interna están equipados con caja de cambios automática, algo que para mí se ha convertido en una prioridad a la hora de elegir coche. Este modelo también ofrece de serie el selector de modos de conducción que, permite al conductor elegir entre Normal, Sport y Eco. SUV PEUGEOT 3008 se puede escoger entre 2 opciones de motor híbrido enchufable:

HYBRID4 300 e-EAT8 / tracción a las cuatro ruedas / desde 29g de C0 2 por km y hasta 59 km de autonomía 100% eléctrica (según normativa WLTP).

/ tracción a las cuatro ruedas / desde 29g de C0 por km y hasta 59 km de autonomía 100% eléctrica (según normativa WLTP). HYBRID 225 e-EAT8 / dos ruedas motrices / desde 30g de C0 2 por km y hasta 56 km de autonomía 100% eléctrica (según normativa WLTP).

La versión HYBRID4 300 e-EAT8 se ha creado con la combinación de un motor PureTech de 200 CV (147 kW) y dos motores eléctricos: uno en la parte delantera acoplado a la caja de cambios e-EAT8 que desarrolla 110 CV (81 kW) y el segundo situado en el eje trasero con 112 CV (83 kW).

En cuanto a la carga eléctrica, os cuento mi experiencia. El coche trae de serie un cargador monofásico de 3,7 kW,con posibilidad de enchufe convencional, para poder realizar una carga completa en unas 7 horas en tu domicilio sin necesidad de instalarte nada, muy cómodo. Otra opción es buscar puntos de recarga donde los tiempos se reducen a unas 4 horas con este cargador.

Si hablamos de estaciones de carga eléctrica reconozco que aún debemos mejorar en este sentido, no existen muchos sitios donde realizarla, lo mejor es ir al parking de un centro comercial grande, ya que la mayoría cuentan con espacios para carga eléctrica.Tendrás que instalar una App en la que deberás incluir los datos de tu tarjeta bancaria para realizar el pago, suelen ser Apps sencillas, que no te llevarán mucho tiempo instalarlas.

En relación al coste de la carga, yo por ejemplo probé a realizar una, en mi caso me tuve que instalar la App de Iberdrola, estuve 1:45 horas, la energía contratada fue de 10,30 kWh a 0,39 €/kWh y pagué un total de 4,02 €, la carga no fue completa pero no le faltó mucho.

Algunos centros comerciales de Madrid disponen de carga gratuita, eso sí, en muchos de estos emplazamientos la recarga es lenta. Fuera de la capital encontrar carga gratuita es misión imposible.



En definitiva, ha sido un placer conducir este coche, toda una sorpresa… ¡y puedo confirmar que desde hoy soy fan número uno de PEUGEOT!!!