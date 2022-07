Los exitosos tratamientos de implantes del Dr. Llistosella Emprendedores de Hoy

martes, 26 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La tecnología en el mundo de la medicina dental ha evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos años. Muchas clínicas dentales en España incluso ya han invertido en lo último en aparatología como una forma de optimizar sus servicios y, por supuesto, de atraer a más pacientes.

Sin embargo, se ha demostrado que el 90 % de éxito de los tratamientos de implantología y estética dental se encuentran en la habilidad de las manos del implantólogo, más que en la aparatología. En este sentido, uno de los más destacados es el Dr. Llistosella, director de la Clínica CESADEN.

No son los implantes, sino el implantólogo La mayoría de las clínicas dentales españolas se encuentran actualizadas en cuanto a lo último en equipos y material de calidad para tratamientos dentales y procedimientos de implantología. No obstante, lo que va a garantizar buenos resultados en los pacientes es, en efecto, la habilidad del implantólogo. La razón es que el profesional, con sus conocimientos, experiencia y pericia, es capaz de identificar en cada paciente el tipo de implante que necesita, dónde colocarlos en caso de que presente complicaciones como falta de hueso, cuál es el tratamiento posoperatorio indicado, etc.

Estas características son precisamente las que han hecho de la clínica dental del Dr. Llistosella, una de las más importantes de toda Girona e incluso de España, ya que cada año su clínica recibe a una gran cantidad de pacientes de distintas zonas del país. El Dr. Llistosella es licenciado en odontología, que representa la tercera generación de una saga de prestigiosos odontólogos. Es experto en implantología y estética dental y, además, cuenta con varios posgrados y másteres en estas áreas de la odontología. Todo esto, sumado a su experiencia, lo hace uno de los especialistas referentes del sector.

¿Por qué elegir al Dr. Llistosella? La calidad del trabajo y de los tratamientos ofrecidos por el Dr. Llistosella, y la razón por la que muchos españoles deciden ser atendidos por él, se puede ver reflejado en la cantidad de comentarios positivos que sus pacientes han dejado en internet. De hecho, prácticamente la totalidad de las reseñas de él y su clínica en Google son de pacientes totalmente satisfechos con su trabajo. Un ejemplo de muchos es el comentario de una paciente, que afirma “magnífica clínica dental, donde te asesoran a la perfección, sin venderte tratamientos que no necesitas (…) Lo recomiendo 100 %. Relación calidad precio fenomenal. Si buscan un buen dentista, esta es su clínica”.

Como esta hay muchísimas más reseñas. Esta clínica comparte contenido también en las redes sociales del Dr. Llistosella y su clínica, @cesadenclinic. Allí, se pueden leer artículos de interés, ver el antes y el después de sus pacientes, así como establecer comunicación con el doctor.



