La tecnología de conversión de residuos en energía de última generación facilita la eliminación de las emisiones de carbono Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 15:11 h (CET)

Una planta piloto de energía sostenible en Fuerteventura está convirtiendo los residuos orgánicos de los vertederos en gas de síntesis e hidrógeno mediante la última tecnología UHTG (gasificación a temperatura ultraalta), liberando cero emisiones de carbono.

cleancarbon.io resuelve el problema de las fuentes de energía “renovables” tradicionales que generan diversos impactos alarmantes en el planeta.

La energía solar, la eólica y otras fuentes de energía cuestionables generan emisiones de carbono. Sus productos energéticos no suelen contribuir de forma significativa a la disminución de las emisiones de CO₂, por ejemplo, los molinos de viento y los paneles solares se fabrican en procesos que generan mucho más gas de óxido de carbono nocivo del que se compensará en el futuro con la generación de energía eólica y solar.

CleanCarbon es una de las primeras iniciativas que utilizan la financiación descentralizada para alcanzar los objetivos medioambientales de forma más rápida y eficaz. El proyecto de instalaciones piloto de la empresa convierte cualquier tipo de residuo orgánico en gas de síntesis e hidrógeno. CleanCarbon es un productor y proveedor de energía para los derivados energéticos tan necesarios y solicitados por la industria y por los hogares públicos y privados.

Los dos primeros proyectos piloto de CleanCarbon, instalaciones UHTG, están previstos para ser construidos en la isla de Fuerteventura, ubicada en las Islas Canarias, España.

La empresa innova para simplificar la gestión de los residuos, devolviendo a las islas, los municipios y las empresas tiempo, dinero y recursos, al mismo tiempo que ayuda al medio ambiente, reduciendo los residuos y los gases de emisión. CleanCarbon anunció hace poco su asociación con Coinvolta, un fabricante líder de instalaciones de gasificación de residuos a escala industrial.

CleanCarbon cree que las tecnologías emergentes son fundamentales para crear soluciones sostenibles a largo plazo y aumentar la conciencia mundial sobre la eliminación de residuos.

cleancarbon.io conecta las tecnologías blockchain con iniciativas medioambientales eficaces y crea soluciones plug-and-play para ciudades o islas. Las tecnologías innovadoras de blockchain y del internet de las cosas, permiten la transferencia de datos sin fisuras desde las instalaciones, a través de los sensores, hasta el espacio de datos inteligentes. El departamento técnico y de gestión de CleanCarbon trabaja estrechamente con expertos con más de diez años de experiencia en desarrollo sostenible, economía circular, agua y gestión de residuos, fomentando la innovación para empresas, regiones y municipios de las islas.

La instalación piloto en Fuerteventura es un paso hacia un futuro más respetuoso con el medioambiente, sin perder el tiempo.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El glaucoma es la segunda causa de ceguera en Occidente Tulipán Negro, la marca más reconocida de Briseis ¿Cómo funciona la tienda online de videojuegos físicos Wakkap? Resolver una deuda con el banco, con ayuda de Liquidatudeuda.es La importancia de vender una vivienda en exclusiva, por Ciento Once Real Estate