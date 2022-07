Las rebajas de verano están arrasando en Bimoï Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 15:13 h (CET)

Las rebajas de verano están marcadas en el calendario de muchas personas como una cita que no se pueden perder, ya que este periodo es una oportunidad única para acceder a descuentos en miles de artículos seleccionados de sus tiendas favoritas.

Uno de los establecimientos donde las rebajas están arrasando en los meses de verano es Bimoï, una tienda de ropa exclusiva con lo último en tendencias y variedad que dispone además de productos para el cuidado personal como su emblemática crema anticelulítica y complementos.

En Bimoï Store, se encargan de cuidar cada detalle y no podría ser menos con respecto a bajar los precios de gran parte de su catálogo. Lo anterior ha propiciado que se estén agotando a un ritmo vertiginoso todos sus modelos, por lo que es conveniente que los amantes de la moda se apresuren a adquirir sus prendas favoritas aprovechando las rebajas de esta firma.

Rebajas a unos precios de escándalo Gracias a la oportuna estrategia de Bimoï, se facilita la compra de diversos outfits a precios asequibles. Esta tienda de moda, reconocida por ser la favorita de muchos influencers del panorama nacional e internacional, dispone de grandes descuentos que la posicionan como un referente en rebajas de prendas de alta calidad.

Entre las novedades de Bimoï, se pueden encontrar faldas, vestidos y crop tops con un 50 % de descuento, con opción de envío rápido entre las 24 y 48 horas posteriores a haber efectuado la compra. También disponen de envío gratis por compras iguales o superiores a 59 € y la posibilidad de realizar pedidos por Bizum tramitados directamente desde WhatsApp.

Adquirir ropa online en Bimoï es ágil y sencillo. Esta tienda tiene diversas secciones que facilitan encontrar las prendas ideales para eventos sociales como fiestas y ropa casual. Su oferta incluye conjuntos, chaquetas, pantalones y ropa deportiva, además de complementos como calzado, sombreros, cinturones y mascarillas.

La nueva colección está enamorando Como no podía ser de otra manera, Bimoï ya está presentando su nueva colección Otoño-Invierno 23 y promete ser toda una revolución. Ya lo están avisando: “si algo te gusta, cógelo al vuelo”, ya que no reponen, están constantemente renovando, es una tienda de ropa exclusiva.

La crema anticelulítica de Bimoï que causa furor Otro producto por el que Bimoï se ha consolidado en el mercado es su crema anticelulítica, cuya fórmula exclusiva se vale de ingredientes de alta calidad que han mostrado gran efectividad. Gracias al boca a boca entre sus usuarias y a su uso por parte de influencers, esta crema se ha convertido en un artículo estrella de esta tienda.

Hasta ahora no existía una crema capaz de eliminar la celulitis con tal capacidad de hidratar y nutrir la piel. Ahora, este producto está al alcance de todos y puede adquirirse a un precio competitivo desde la página web de Bimoï.

Además de lo anterior, esta tienda dispone de un sérum para hacer crecer las pestañas que no solo hace que estas crezcan hasta en un 40 %, sino que también proporciona bienestar, ya que no pica ni irrita el ojo. Los productos de belleza de esta tienda cada vez son más, tienen uno para cada problema estético y son efectivos.



