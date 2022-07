Los complementos alimenticios de Novonatur cuentan con el registro sanitario Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 13:45 h (CET)

Muchas empresas o marcas que venden complementos alimenticios no cuentan con el registro sanitario correspondiente. Este registro, dependiente del Ministerio de Consumo, garantiza que el producto que se está consumiendo es de calidad y sigue las prescripciones sanitarias europeas.

Es este sentido, Novonatur fabrica productos naturales, como suplementos alimenticios, hechos principalmente con componentes ecológicos. La calidad de las materias primas que emplean y los controles en los procesos de fabricación son rasgos especialmente destacables de la empresa, cuyos productos sí obtienen el registro sanitario de su país de origen. La marca cuida al máximo todas estas cuestiones, para asegurarse de que el cliente reciba un producto de calidad.

Obligación del registro sanitario en empresas que venden complementos alimenticios Los complementos alimenticios son productos cuyo fin es apoyar la dieta normal, mediante fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tienen un efecto nutricional o fisiológico, de forma simple o combinada.

Según establece la legislación vigente, no es obligatorio el registro sanitario en alimentos naturales que no han sido procesados antes de su venta, como frutas, hortalizas, cereales o miel de abejas, entre otros. Pero sí están obligadas a tener número de registro las empresas que manipulen y almacenen alimentos para catering o venta al por mayor, y las de importación y exportación de alimentos.

Novonatur aparece en el registro sanitario del Ministerio de Consumo bajo el código 26.017669/SE, un número que certifica que se cumplen con las normativas pertinentes. Además, este código sirve para identificar el ámbito al que pertenece la actividad de la empresa y otras características similares.

Certificados por las autoridades europeas de control alimenticio Todos los productos de Novonatur están fabricados dentro de la Unión Europea y han obtenido los registros sanitarios que corresponden según su país de origen. Un equipo de especialistas, entre los que se encuentran farmacéuticos, nutricionistas y biólogos, se encargan de supervisar todos los procesos de la producción, desde la composición de las fórmulas hasta el testeo de cada artículo.

La página web de la AECOSAN (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) dispone de un buscador de registros sanitarios completo, donde se pueden encontrar las empresas a través de su denominación social o de su número de registro. Según la normativa, están exentos de aparecer en el Registro General Sanitario los negocio o actividades relacionados con la alimentación minorista, como los restaurantes, supermercados o comedores de colectividades, entre otros. Pero las empresas productoras o distribuidoras de complementos alimenticios deben registrarse.

La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) realiza una evaluación de todas las sustancias añadidas a los alimentos, incluidos los complementos alimenticios, que puedan afectar al estado nutricional o de salud de los consumidores. Por eso, dentro de este sector, Novonatur es una buena opción para garantizar que los productos que se están consumiendo afectan positivamente al organismo y no perjudican la salud.



