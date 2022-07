Skydive en Gran Canaria de la mano de iJump Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de julio de 2022, 13:25 h (CET)

Qué hacer estas vacaciones de verano es una duda que ronda por la cabeza de la mayoría de personas, ya que esta es la temporada para disfrutar y pasarlo bien junto a los familiares, la pareja o los amigos. La elección puede depender de cada gusto y preferencia. No obstante, una de las mejores alternativas en España es visitar Gran Canaria, pues esta isla es uno de los destinos turísticos preferidos de los propios ciudadanos españoles, así como también de extranjeros. De hecho, todos los años la visitan, al menos, cinco millones de turistas. Las playas de arena blanca y lava negra son una característica que nadie puede pasar por alto, pero es que, además de eso, son innumerables las actividades que se pueden hacer en sus islas, como por ejemplo, practicar skydive. Para ello, la empresa iJump garantiza una aventura inolvidable.

Qué hacer estas vacaciones de verano en Gran Canaria Para quienes aún no han decidido qué hacer estas vacaciones de verano, pueden optar por viajar a Gran Canaria, una isla que promete un sinfín de aventuras. Los visitantes acuden a bañarse a las paradisíacas playas, entre las que destacan Puerto Rico, Puerto de Mogán, San Agustín, Alcavaneras, Boca Barranco, El Confital, Jinámar, entre otras.

Otras de las actividades populares que no pasan desapercibidas para los turistas son los paseos en camello por las dunas de Maspalomas, los paseos en buggy, las excursiones en barco, los recorridos para observar ballenas, delfines y toda la fauna marina, el recorrido por la isla en catamarán, la visita al Sioux City Park y las excursiones por los picos de Gran Canaria.

Los aficionados a las aventuras al aire libre pueden elegir una experiencia de barranquismo y los amantes de la adrenalina no pueden dejar de hacer skydive.

Dónde hacer skydive en Gran Canaria La única empresa donde hacer skydive en Gran Canaria es iJump. La mencionada empresa cuenta con un equipo de profesionales para garantizar que cada una de las personas vivan un momento inolvidable con todas las medidas de seguridad.

El salto en paracaídas se realiza desde un avión que parte del Aeródromo El Berriel. La caída libre es a más de 200 km/h y tiene una duración de 40 segundos. Después, se realiza un tranquilo y fascinante vuelo en paracaídas de entre 5 y 8 minutos sobre Playa del Inglés, para después aterrizar en las dunas de Maspalomas.

Esta gran aventura dura aproximadamente 90 minutos y tiene un coste de 240 euros. El paquete incluye todo el equipamiento, una instrucción previa y, por supuesto, un instructor experimentado que se encargara de que la experiencia sea inolvidable. Las personas que así lo deseen pueden elegir un paquete digital de fotos o vídeos.



