La nueva forma de acceder al lujo a precios razonables con EI2VALUE Property

lunes, 25 de julio de 2022, 11:13 h (CET)

Para Warren Buffet, existe una clara distinción entre el precio y el valor. El precio es aquel coste que se paga por adquirir cualquier bien o servicio y el valor se refiere al beneficio recibido por esta compra.

En este sentido, al programar unas vacaciones, más que concentrarse en su precio, lo mejor es reconocer su valor, ya que solo así es posible buscar lugares y experiencias de lujo que brinden bienestar. Teniendo en cuenta esta premisa, el fondo de inversiones EI2VALUE, con su marca EI2 PROPERTY VALUE, se propuso ofrecer a sus clientes apartamentos de lujo a un precio accesible, buscando maximizar el valor de su experiencia de viaje mientras se encuentran de vacaciones.

Alquileres de lujo a un precio razonable EI2VALUE gestiona grandes apartamentos y villas de lujo en seis ciudades diferentes, con el fin de que sus clientes puedan programar unas vacaciones inolvidables junto a sus familiares o amigos. Sus propiedades más solicitadas se encuentran en ciudades como Boston, Londres, París, Marbella, Mallorca y Estepona, las cuales han sido catalogadas por expertos en turismo como los destinos favoritos de los viajeros europeos, en especial en verano.

Para alquilar un apartamento o una villa a través de esta compañía, solo es necesario elegir con anterioridad el destino que se desea visitar, consultar la disponibilidad del inmueble durante las fechas del viaje y gestionar la reserva vía web. Con este servicio, muchas personas han logrado disfrutar de apartamentos de lujo de alto nivel a un precio accesible, maximizando sus experiencias de turismo en las ciudades y países que siempre soñaron visitar.

Fondo de inversiones Además de esta marca especializada en alquiler de hospedajes de lujo, EI2VALUE cuenta con una amplia experiencia como fondo de inversiones, facturando más de 15 millones de euros anuales y contratando a unas 300 personas con vinculación laboral directa. Su estrategia de inversión se basa en la metodología invest value o inversión en valor, la cual reconoce que el beneficio es más importante que el precio de los activos.

Su interés por inversiones enfocadas en el valor y su estrategia de alquiler de apartamentos de lujo a precios razonables se encuentran articulados al objetivo de la compañía de brindar herramientas que generen beneficios significativos a las personas desde distintos frentes. Por este motivo, EI2VALUE invita a todos los interesados en pasar unas vacaciones inolvidables o en invertir en un fondo de inversión rentable, a que consulten su página web y amplíen la información del servicio que más les interese.



