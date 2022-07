La Red Business Market, fundada por el emprendedor sevillano Josu Gómez Barrutia, recibe el Premio ECOFIN 2022 Los Premios reconocen anualmente a empresas, instituciones y personalidades en el ámbito económico, ejecutivo e innovador Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 25 de julio de 2022, 09:03 h (CET)

La Red Business Market, iniciada fundada e impulsada por el emprendedor y consultor sevillano Josu Gómez Barrutia, ha recibido el reconocimiento del Jurado de los Premios Ecofin 2022 por el impacto al desarrollo de los territorios que la iniciativa ha impulsado en los últimos años. Conformada por más de 400 socios, inversores, empresas, corporativas, instituciones y venture capital, la Red Business Market tiene actualmente presencia en Europa, Latinoamérica y EEUU conformando entre todos sus socios una capacidad inversora y de impulso al desarrollo empresarial superior a los 150 millones de euros.

Con este premio ECOFIN reconoce la importancia de una iniciativa que a lo largo de los últimos años ha potenciado las conexiones entre el ecosistema empresarial, inversor y emprendedor desde la colaboración público privada.

Junto con la Red Business Market en la edición 2022 destacan en las diferentes categorías los premios obtenidos en su edición 2022 El Real Madrid, El Canal Isabel II, El Centro de Excelencia del Aceite de Oliva, en Productos y Servicios , La Escuela de Emprendimiento de la Fundación Universidad Alcalá de Henares o los Servicios Informativos de Antena3 entre otros.



Los Premios ECOFIN volverán a ser entregados en La Noche de las Finanzas, la gran cena de gala que cada año reúne en el mes de Octubre en el Hotel Palace de Madrid a más de 150 altos directivos, empresarios y emprendedores. Tras la vuelta a la normalidad en 2021, la cita reúne cada año a personalidades y directivos de referencia nacional como Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España , José María Álvarez Pallete, Presidente de Telefónica , Isidro Fainé, Presidente de la Caixa Criteria y de la Fundación Bancaria La Caixa, José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Caixabank, Antonio Huertas, Presidente de Mapfre Ignacio Garralda, Presidente del Grupo Mutua, María Dolores Dancausa Consejera del Grupo Bankinter, o El Ex Ministro de Economía del Gobierno de España , Román Escolano.

De esta forma, y bajo la presidencia del jurado en la figura de Mariano González, Viceconsejero de Medioambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid y bajo la actuación como secretario de César Vacchiano , la reunión del jurado y la decisión de la premiación corrió a cargo de personalidades del ámbito empresarial y emprendedor como Allison Castillo, gerente del clúster MAD FinTech; Carmen Mª García, presidenta de Fundación Woman’sWeek; Cristina Llorens, directora de Madrid y Negocios Estratégicos de Instituto de Desarrollo Asegurador; Eduardo Pomares, director de Instituciones Religiosas del Banco Santander; Fernando Herrero, director general de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Gema Sanz, directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones



Institucionales de Madrid Network; Javier Solana, presidente de la Fundación Esportus; Jorge Ruiz, gerente de la Asociación Española de Escuelas de Negocio; José Luis Vega, socio director de Vegas Legal; Laura Giménez, presidenta de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (AJPNE); Luis Asensio, director del Sector Banca EMEA de Softtek; Luz Jiménez Orte, directora de Comunicación de Iris Global; Maite Maroto, directora general de Iris Global; Pedro Saiz, gestor de patrimonios de AXA; Pilar Gómez-Acebo, presidenta del Consejo Asesor de Fundación Woman’sWeek; Patricia Torres, subdirectora general del Instituto de Ingeniería de España; Roberto Rodríguez Manzaneque, presentador de Are Business Radio; y Javier Contín, director de Innovación de Iris Global.

Los Premios ECOFIN volverán a ser entregados en La Noche de las Finanzas, la gran cena de gala que cada año reúne en el mes de Octubre en el Hotel Palace de Madrid a más de 150 altos directivos, empresarios y emprendedores. Tras la vuelta a la normalidad en 2021, la cita reúne cada año a personalidades y directivos de referencia nacional como Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España , José María Álvarez Pallete, Presidente de Telefónica , Isidro Fainé, Presidente de la Caixa Criteria y de la Fundación Bancaria La Caixa, José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Caixabank, Antonio Huertas,Presidente de Mapfre Ignacio Garralda,Presidente del Grupo Mutua, María Dolores Dancausa Consejera del Grupo Bankinter, o El Ex Ministro de Economía del Gobierno de España , Román Escolano. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Red Business Market, fundada por el emprendedor sevillano Josu Gómez Barrutia, recibe el Premio ECOFIN 2022 Los Premios reconocen anualmente a empresas, instituciones y personalidades en el ámbito económico, ejecutivo e innovador "Las expectativas de tipos han tocado techo" Comentario económico de Chris Iggo, CIO Core Investments AXA Investment Managers Cómo va a afectar la subida de los tipos de interés a los españoles Qué pasará con las hipotecas, los préstamos, el sector inmobiliario y los ahorros Inflación y falta de liquidez disparan la solicitud de préstamos El combustible y la electricidad se mantendrían como las principales preocupaciones de los españoles actualmente El talento se importa: Parsa Abbasi Entrevista