Carlos Chamorro Coronel: un intelectual inolvidable “Una de las principales tentaciones que tiene el ser humano es la depresión, y la forma de luchar contra ella es sacudírtela todos los días de tu vida” Harley Ezel

sábado, 23 de julio de 2022, 11:00 h (CET)

Carlos Chamorro Coronel, es considerado uno de los grandes intelectuales nicaragüenses junto a Carlos Tünnerman, Mariano Fiallos Gil, Alejandro Serrano y Aldo Díaz. Chamorro, descendiente de una de las familias más distinguidas de la ciudad de Granada, lector voraz, dejó huellas en el ámbito político y cultural, como decía el periodista Alberto Evertz, quien se desempeñó como cónsul general en Hamburgo, Alemania, por varios años, y con su acostumbrado sentido del humor que lo caracterizaba: "Si tu papá habla, yo me callo, ¡me daría pena hablar!", haciendo adulación a la capacidad intelectual de Carlos”, así lo cuenta su hija Ana Chamorro.

Carlos Chamorro Coronel nació el 23 de julio 1933, en Granada, Nicaragua, hijo de Julio Chamorro Benard y Dolores Coronel Urtecho (hermana del poeta José Coronel Urtecho), estudió en el Colegio La Salle y posteriormente en el Colegio Centroamérica, donde culminó sus estudios secundarios en 1952.

En 1953 viaja a Santa Tecla, El Salvador, donde siguió con sus estudios de Jesuita, en 1955 viaja a Ecuador para estudiar clásicos griegos y latinos, y literatura española, después de tres años realiza un máster en Filosofía tomista en la Universidad de Spring Hill, en Mobile, Alabama, Estados Unidos en 1959. Fue también una experiencia interesante pero totalmente distinta, fue el choque con el mundo moderno, industrializado, y por ello en cierto sentido despiadado en el desprecio de las sociedades inferiores, relató Carlos Chamorro en sus memorias.

En 1962 tradujo el artículo de la revista Time Dios y el hombre en Notre Dame, publicado en la Revista Conservadora del pensamiento Centroamericano, fundada en 1960 por su primo Joaquín Zavala Urtecho.

En 1968 viaja a París para continuar sus estudios de teología y en 1969 regresa a Nicaragua, para dedicarse a estudiar a grandes de la literatura y la historia universal, entre ellos al historiador británico Arnold Toynbee, de quien tradujo algunos de sus escritos y de quien hacía mención siempre en sus conferencias. Chamorro fue el primer traductor de la obra de Toynbee, quien le hace el más grande homenaje a Sandino al compararlo con Diómedes, detalla el escritor Chuno Blandón en su libro Entre Sandino y Fonseca.

Mi padre era muy estricto cuando daba clases, si no llegabas puntual, no te dejaba entrar. Era escuela vieja, y si te dormías en clase igual te expulsaba. Al mismo tiempo les sacaba talentos a los chavalos y les decía: “Todos tenemos talentos internos. Hay que buscarlos y explorarlos”. Pasen a bailar, cantar, contar un chiste, o lo que sea, además, un día estarán frente al público o empresa y deben quitarse el miedo escénico, relató su hija Ana María Chamorro.

En 1970 contrae matrimonio con Ana María Schutze y el 30 de enero de 1971 nace su hijo Carlos. En noviembre de 1971 muere su primo Joaquín Zavala a los 61 años y el 3 de enero de 1972 nace su hija Ana María y en mayo de ese año muere su padre a los 71 años.

En 1975 escribe el prólogo del libro Un flaco Explosivo, del cronista deportivo Edgar Tijerino, en mayo de 1976 publica en la Revista Conservadora del pensamiento Centroamericano el artículo El humanismo de José Coronel Urtecho yel 3 de junio de ese año, nace su tercer hijo Ricardo Chamorro. Después del triunfo de la revolución sandinista, labora un tiempo en el Ministerio de Cultura en el área de literatura y de relaciones internacionales.

Chamorro fue un excelente analista político, hacía aportaciones de carácter cultural, el embajador de Italia lo invitó a hablar sobre la historia de Italia.En 1980 empezó a laborar como asesor en la Embajada de Nicaragua en Washington, en los años 90 se le ofreció un cargo en las Naciones Unidas, pero no lo aceptó, relató su hija Ana Chamorro.

En 1981 empieza a laborar en Radio Sandino, junto al escritor y director Chuno Blandón, con el que tuvo una gran amistad, al igual que con César Estrada y Miriam Palacios. Carlos se desempañaba como editorialista del noticiero. Era increíble Carlos, tenía un espíritu libre, era otra cosa, a él no lo amarraba nada, no le gustaba sentirse atorado ni a un contrato de trabajo, así era él, detalló la periodista y escritora Miriam Palacios.

Chamorro hablaba varios idiomas, inglés, francés, latín y griego; oírlo hablar en griego era una delicia, de la genealogía de los nicaragüenses era toda una lección de historia, usaba el método socrático en la conversación y la enseñanza, te escuchaba y se deleitaba con tus apreciaciones, detalla Lilly Soto Vázquez en su texto Carlos Chamorro Coronel: Erudito, amigo y caballero.

El 19 de marzo de 1994 muere su tío José Coronel Urtecho a los 88 años. En 1998 publica en el segmento Nuevo amanecer de El Nuevo Diario una crítica literaria a la poeta Christian Santos, sobre su poema Lac et mel sub linguatua.

En octubre del 2000 publica el artículo El drama sobre el aborto, también empieza a dar charlas magistrales sobre Historia Universal y Pintura clásica en la Universidad Thomas More.

En 2007 muere su madre Dolores a los 98 años; mi mamá era una mujer muy, muy bella de joven y se conservó muy bien hasta su muerte, fue abnegada y dadivosa, alegre, le encantaban las fiestas y los vestidos, relató Carlos Chamorro en sus memorias.

El 27 de octubre de 2010 muere su hermano mayor Filadelfo Chamorro, reconocido ingeniero quien participó en la construcción del edificio del Banco de América (BAMER), esto fue un golpe muy duro para Carlos, pues tenía una muy linda relación con su hermano.

Carlos Chamorro Coronel en sus últimos años se desarrolló como periodista independiente, escritor y profesor de Filosofía y literatura en la Universidad Thomas More. Él deseaba que Nicaragua fuera un pueblo culto, cultísimo en donde la academia prevaleciera sobre la mediocridad y el arrebato, pero una academia activa, integrada, orgánica con la lucha del pueblo, detalla Lilly Soto Vázquez en su texto Carlos Chamorro Coronel: Erudito, amigo y caballero.

Era muy erudito. Una vez llegó a mi casa especialmente para felicitarme por el poema mío “Celebración del cuerpo” que había sido publicado —no recuerdo si en La Prensa o el Nuevo Diario. Me dio como una cátedra sobre ese poema, en bastantes ocasiones tuve oportunidad de platicar con él ya fuera en reuniones de intelectuales o a veces que llegaba yo a visitar al poeta Julio Valle Castillo, relató la poeta nicaragüense Daisy Zamora.

Carlos Chamorro Coronel falleció a las 7:00 p.m. el 19 de mayo de 2011 a los 78 años, fue sepultado en el Cementerio General de Managua, en su funeral el poeta Julio Valle Castillo brindó un discurso en su honor.

Chamorro aceptaba la muerte como algo natural. Por eso organizó varias noches, pequeñas reuniones en la sala de su casa en Carretera Sur, días previos a su muerte para despedirse de sus familiares y amistades. Brindaban con vino y saboreaban delicatessen. Decía Carlos que al morir no se daría cuenta de nada y que prefería despedirse personalmente de todos quienes lo conocimos, detalló Miriam Palacios.

En noviembre de 2016 muere su esposa Ana María Schutze.

Fue una gran persona, muy erudito, él nos dio clases de inglés, pero de repente salían otros temas y todo era muy excelente al tratarlos con él, era un hombre que creía en la justicia social, detalló el Doctor y catedrático Sergio Morazán.

