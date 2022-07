Agustín Campos explora los trastornos mentales en su nueva novela 'Pater familias' Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 16:01 h (CET) El escritor invita a adentrarse en una historia repleta de aventuras y violencia cuya guía son los estados alterados del protagonista El ya versado escritor Agustín Campos, que cuenta con obras como Cuaderno Del Pirómano, Variaciones y Miscelánea, entre otras, regresa al panorama literario de la mano de su última novela Pater familias (Editorial De Los Cuatro Vientos).

Esta obra recorre la vida de Leandro Gravier, un hombre antisocial y agobiado por sus trastornos mentales que lleva años intentando encontrar la manera de integrarse en la sociedad.

Tal y como indica el título, la figura paterna es el eje principal de la trama, visualizando a través de los ojos del protagonista la manera en la que esta figura se presenta en las familias que rodean a la suya.

"A mí no me enseñaron nunca lo que significa pater familias y me parece muy extraño, porque tiene una importancia significativa en la genealogía del derecho vinculado a la familia, en lo que hace a los ciudadanos, etc., etc., … Creo que es una deficiencia de la educación o de mi educación. De haber aprendido esto antes, hubiera tenido menos problemas en mi vida".

A través de un sencillo relato, el autor expone toda una vida en la que la condición del personaje principal gobierna su conducta en las situaciones más cotidianas, y se adentra en su compleja mente para contar la historia desde una perspectiva completamente innovadora y fidedigna.

Agustín Campos da un paso más allá y se pone en la piel del protagonista para narrar la visión que tienen de estas personas incluso los profesionales que tratan con ellos, cómo estas enfermedades causan problemas en las relaciones sociales que mantienen y las oportunidades que necesitan para poder salir de esa espiral conflictiva que los atormenta en su día a día.

"Los psiquiatras y psicólogos deben guardar secreto profesional. Y si no lo hacen, al menos formalmente, deben rendir cuentas ante la justicia. Se trata de un silencio que los llamados "coaches" u otros terapeutas informales, que están tan de moda ahora, no creo que deban respetar por ley".

Una novela ágil y amena con diálogos agudos donde la violencia, los secretos familiares y la tragicomedia se entremezclan para crear una historia sorprendente e inolvidable.

Pater familias es una obra que invitará a todos los lectores a reflexionar y aprender a través de esta historia sobre la inclusión social, los problemas mentales y el estrecho vínculo entre arte y realidad, fácilmente reconocible por todas las personas y el elemento que las ha unido desde hace generaciones.

"La realidad imita al arte. Eso es lo más interesante. Nos pasa, por ejemplo, que después de ver un cuadro impresionista o uno de Van Gogh, tendemos a comparar el paisaje con el cuadro, y no al revés. Podemos decir: "Esta noche se parece a tal cuadro", y así".

Esta novedosa y recomendable propuesta de la mano de Agustín Campos ya está disponible en librerías.

