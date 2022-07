Durii Editorial, una de las editoriales españolas que afianzan la relación con los autores de las obras Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de julio de 2022, 13:25 h (CET)

Para los escritores, sus libros representan más que proyectos para la venta o publicación, ya que en estos han plasmado sus sentimientos, sueños o historias de vida. A pesar de ello, las editoriales españolas no suelen dar a los escritores la importancia que merecen sus trabajos y acaban por ofrecerles un servicio de baja calidad, encapsulando su trabajo en un paquete de servicios que, la mayoría de las veces, no encaja con las necesidades del autor. La solución que propone Durii Editorial se enfoca fundamentalmente en recuperar la relación perdida entre el autor y el editor para ofrecer un servicio a la medida de las necesidades del autor. Fomentar y potenciar esa relación es la clave para que el proyecto literario sea un éxito, con un libro trabajado en todas sus áreas de una forma profesional y a medida.

Relación autor-editor personalizada y a medida Durii Editorial destaca en el sector de la edición por su metodología centrada en las necesidades del escritor, dejando a un lado la frialdad que suelen ofrecer la mayoría de las editoriales españolas. Aunque la editorial tiene menos de dos años en la industria, ya cuenta con una amplia cartera de escritores que confían en su profesionalidad y trato cercano. Realizan un asesoramiento personalizado, gratuito y sin compromiso de cada proyecto para ofrecer una propuesta a medida de las necesidades del autor, un aspecto clave que los distingue del resto de las editoriales del país. Por otro lado, Durii Editorial no solo se centra en los pasos previos a la edición, sino que también acompaña al escritor durante todo el proceso de publicación y difusión de sus libros.

Metodología de Durii Editorial La metodología de Durii Editorial contempla, en primer lugar, la recepción, lectura y selección de manuscrito. A continuación, llevan a cabo un asesoramiento para conocer al autor y que les cuente de primera mano su proyecto editorial. A este proceso le sigue la elaboración de una propuesta a medida de las necesidades del autor y se firma el acuerdo. En este momento empiezan a trabajar en el proyecto editorial del nuevo libro para dar lugar al lanzamiento y a la presentación. Finalmente, el último paso es la distribución.

¿Por qué confiar en una editorial joven como Durii Editorial? A pesar de ser una editorial joven, Durii Editorial está formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector editorial y de edición de libros. Una editorial de escritores para escritores que decidieron abrir esta nueva editorial para dar a los escritores la importancia, respeto y transparencia que necesitan para publicar sus libros. Durii Editorial, a diferencia de otras editoriales españolas, también concede el 100 % de los derechos de autor de sus obras. Por último, se encargan de realizar toda la tramitación legal, la presentación y envían una nota de prensa para comunicar los lanzamientos de sus nuevos libros.

En la actualidad, Durii Editorial trabaja con 3 géneros literarios: poesía, narrativa o novela y cuento, aunque están abiertos a valorar cualquier género siempre y cuando el proyecto editorial sea relevante para la editorial. En cada uno de estos géneros se incluye la publicación de libros a medida y una amplia variedad de acabados de primera calidad brindada por proveedores reconocidos del sector.



