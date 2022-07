Relaciones en verano: consejos para evitar riesgos innecesarios

Una cosa está clara, el verano hace que nos relacionemos más. Esas relaciones no solo son de amistad, en muchas ocasiones son sexuales. Al aumentar los encuentros sexuales con personas que no conocemos, la probabilidad de infecciones o de embarazos crece con fuerza. Por ese motivo, es importante tomar medidas para evitar esos riesgos veraniegos.

¿Por qué las relaciones crecen en verano?

La respuesta es sencilla, el buen tiempo y el tiempo libre nos permiten hacer las cosas que queremos. Eso quiere decir que tenemos más tiempo para salir a la calle, quedar con los amigos y disfrutar de las fiestas. Todo este cóctel hace que las relaciones sociales crezcan con fuerza. Y de igual manera, también crezcan las posibilidades de tener relaciones sexuales.

Durante el verano, gracias al mayor número de horas de sol y del buen tiempo, siempre tenemos más predisposición a pasarlo bien según indican los expertos a través de diferentes estudios realizados sobre la población.

Como nos indican las escorts de lujo de AndreaTesla.com, durante el verano está claro que todo el mundo tiene más apetito sexual. Eso provoca que haya más relaciones sexuales entre desconocidos y en consecuencia el riesgo de infección o de embarazo no deseado se incremente. Por ese motivo, las escorts siempre usan todo tipo de medidas de seguridad. Pero el problema es que, a nivel de parejas, en muchas ocasiones no se usan esas medidas de seguridad, incluso cuando se conocen y se tienen a disposición.

Pero no todo va a ser malo. Gracias a que aumentan las relaciones sexuales durante el verano, también mejora la salud. Eso se debe a que el sexo puede beneficiar y mucho a la salud de las personas, de aquí que sea positivo practicarlo. Pero una vez más, hay que tomar medidas de seguridad para evitar problemas posteriores.

Por este motivo, si no queremos pagar caro una irresponsabilidad, hay que usar los medios de seguridad que tenemos a nuestra disposición a la hora de tener relaciones sexuales con personas que no conocemos. Es verdad que durante el verano bajamos la guardia, sobre todo por la fiesta y el alcohol, pero eso no es excusa para no tomar medidas que tenemos a nuestra disposición.

Principales imprudencias y riesgos

Hay que tener en cuenta que cuando tenemos relaciones sexuales sin protección con personas que no conocemos, la misma podría provocarnos la transmisión de alguna ITS. Incluso esa transmisión se podría producir sin saberlo, lo que aumenta el riesgo de infección.

Por otra parte, los expertos en sexología comentan que durante el verano aumentan las relaciones sexuales en las zonas de baño. Eso quiere decir que se tiene sexo en la arena, con humedad y con la ropa mojada. Y aunque pueda parecer mentira, todo eso provoca que la probabilidad de sufrir una infección en el tracto urinario aumenta. Además, ese tipo de relaciones no suelen ir acompañadas por medidas de protección por la intensidad del momento, es decir, también provocan que los embarazos no deseados aumenten durante el verano.

Según los últimos datos de sanidad, las enfermedades de transmisión sexual crecen con fuerza los fines de semana y sobre todo los meses estivales. Eso se debe una vez más a que las personas tienen más tiempo libre y en consecuencia se sienten más atraídas a tener relaciones sexuales. Como nos informan desde sanidad, durante los meses de verano la demanda de la píldora del día después crece con mucha fuerza. Además, se incrementa la presencia de enfermedades de transmisión sexual y roturas de frenillo.

Todo eso provoca que durante el verano también se produzcan más rupturas de pareja. Las infidelidades cuando son descubiertas no suelen tener perdón y eso pone fin a la relación, incluso cuando la misma está fuerte. Al fin y al cabo, para muchas parejas una infidelidad es una de las peores cosas que pueden suceder. Y todo ello puede provocar secuelas emocionales que pueden durar unos meses o incluso toda la vida. Y por desgracia, la peor parte siempre suele sufrir la persona que se ha visto perjudicada por la infidelidad.

Por otra parte, para evitar riesgos, desde Sexocorrecto.com nos comentan que una buena opción puede ser optar por las relaciones sexuales sin penetración. Eso evita los embarazos no deseados, aunque hay que seguir tomando medidas para evitar la transmisión de enfermedades no sexuales. Si se practica bien el sexo sin penetración, ambas partes de la pareja pueden disfrutar de un grado de placer muy alto.

En cuanto a la opinión de los expertos, todos coinciden en comunicar que la educación sexual debería ser mayor. No solo para los jóvenes, también para los adultos. Y es que en muchas ocasiones se piensa que se sabe todo y no es así. Además, en los ambientes festivos también se deberían lanzar campañas de concienciación para que las personas recuerden que el sexo con protección es necesario. Es verdad que en algunas fiestas están presentes esas campañas, pero en la gran mayoría no.

Hay que tener una cosa clara, las ITS se transmiten principalmente a través del sexo sin protección. Hay que recordar que, dentro de este grupo, las enfermedades más comunes son la sífilis, clamidia, herpes genital, gonorrea, virus del papiloma humano y VIH. Esas enfermedades hace unos años se redujeron, gracias a las campañas de concienciación, pero como indican los expertos, la población se ha relajado. Y, en consecuencia, estamos viendo cómo los contagios vuelven a incrementarse por una relajación a la hora de usar medidas de protección.



Para evitarlo, hay que eliminar de la sociedad la idea de que las ITS no nos pueden afectar, sino todo lo contrario. Y para conseguirlo, hay que dejar grabado en la cabeza de cada persona que las ITS están más presentes de lo que pensamos. Y para evitarlo, no tenemos otra opción que tomar medidas de precaución, incluso en los momentos de más intensidad sexual. Si aprendemos eso, nuestra salud se va a beneficiar.