Las imágenes del telescopio espacial James Webb dan lugar a derivaciones tecnológicas Utiliza una tecnología que tendrá muchas repercusiones para la humanidad Redacción

viernes, 22 de julio de 2022, 08:15 h (CET) El multimillonario telescopio espacial James Webb es una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Se lanzó en diciembre de 2021 tras más de dos décadas de desarrollo y observa nuestro universo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.



Las primeras imágenes se publicaron el 12 de julio de 2022

El telescopio observará la formación de estrellas y sistemas planetarios, conectando la Vía Láctea con nuestro propio Sistema Solar. Sus instrumentos trabajan principalmente en el rango infrarrojo del espectro electromagnético, junto con el rango visible. El telescopio cuenta con un espejo dorado de 6,5 metros de diámetro y un parasol del tamaño de una pista de tenis.

El telescopio Webb utiliza una tecnología que tendrá muchas repercusiones para la humanidad. De hecho, se han concedido 4 patentes como resultado de las innovaciones impulsadas por el telescopio Webb.

He aquí algunos de los beneficios tecnológicos más importantes:



Efecto médico: nuevos dispositivos de medición óptica

Para medir con precisión la forma de los espejos del Webb durante su fabricación, se realizaron nuevas e importantes mejoras en la tecnología de detección de frente de onda. Un sensor de frente de onda es un dispositivo para medir las aberraciones de un frente de onda óptico.

El programa del telescopio Webb ha permitido varias mejoras en la tecnología de medición de los ojos humanos, el diagnóstico de las enfermedades oculares y la mejora potencial de la cirugía. Las mejoras del Webb han permitido a los oftalmólogos obtener información mucho más detallada sobre la forma del ojo en segundos, en lugar de horas.

Láseres: Los sensores ópticos de alta velocidad tendrán aplicaciones comerciales

Un gran reto para los ingenieros que trabajan en el Webb era encontrar la manera de probar los espejos y las estructuras compuestas a una temperatura increíblemente fría de -450 Fahrenheit ̶ la temperatura a la que funcionarán los espejos en el espacio exterior. Las vibraciones serían un gran problema. Para solucionarlo, la empresa 4D Technology Corporation, con sedeen Tucson, desarrolló varios tipos nuevos de dispositivos de prueba de alta velocidad que utilizan láseres pulsados que "congelan" los efectos de las vibraciones.

Esta tecnología tiene otras aplicaciones importantes en la astronomía, la industria aeroespacial y la medicina

Un portavoz de la empresa declaró que 4D ha llegado a cosechar más de 30 millones de dólares gracias a una amplia gama de aplicaciones en la industria astronómica, aeroespacial, de semiconductores y médica, todas ellas basadas en las tecnologías desarrolladas por el telescopio Webb.

Los sensores del Webb ya son un estándar universal

Los sensores infrarrojos desarrollados para los instrumentos del Webb se han convertido en la tecnología universal para las observaciones astronómicas en el espacio y en la Tierra. Estos sensores registran la luz muy débil de las galaxias, las estrellas y los planetas. Varias misiones anteriores de la NASA han utilizado una versión temprana del conjunto de 4 megapíxeles HAWAII-2RG de Webb. Mientras tanto, el HAWAII-2RG se utiliza en decenas de observatorios terrestres de todo el mundo.

Al igual que su predecesor, el telescopio Hubble, el telescopio Webb cambiará nuestra comprensión de la astrofísica y de los orígenes de las galaxias, las estrellas y los sistemas planetarios, por lo que será tan emocionante como el bingo Chile. Esta es su misión principal.

Para llevar a cabo su misión, se han desarrollado nuevas tecnologías innovadoras y potentes que van desde la óptica, los sensores o detectores y los sistemas de control térmico.

¿Sabías que la ciencia y la tecnología españolas han contribuido al programa Webb?

