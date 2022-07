El marisco, una larga tradición gallega que sigue en pleno auge a día de hoy Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

En España, las costas gallegas son una de las zonas privilegiadas para aprovechar los recursos que ofrece el mar, y por eso, desde tiempos inmemoriales, sus habitantes han recolectado pescado y marisco gallego a través de distintos métodos y artes marineras.

Los antiguos pobladores gallegos capturaban estas especies del océano que, después de la alternancia de las mareas altas con la bajamar, quedaban atrapadas en pozas o esteros o bien en sus artilugios o aperos marineros como las nasas, redes, etc. Esta práctica todavía está vigente en algunas zonas, mientras que en otras se emplean embarcaciones para atrapar moluscos, crustáceos y otras especies.

La Ría de Arousa es la principal productora de marisco gallego En España, a lo largo del siglo XX, se utilizaron distintas técnicas para recoger estos maravillosos frutos del mar. Por ejemplo, en las costas catalanas se usaron diversos sistemas de estacas y redes, aunque los resultados no fueron los esperados. La suerte de los emprendimientos marisqueros cambió en 1945 cuando se comenzó a implementar sistemas como las famosas bateas en las Rías Bajas de Galicia, donde se crían mejillones, vieiras, ostras, que actualmente siguen siendo la principal productora de marisco gallego. En estas rías cabe destacar Vigo, el principal puerto pesquero de Europa. Otras zonas de producción de mejillón y moluscos en Galicia son las costas de Ares, Muros y Noia, conocidas como las Rías Altas, donde destaca especialmente el pescado y los percebes.

En total, Galicia cuenta con 1.300 kilómetros de costa, un sinfín de puertos marineros y una larga tradición de pesca protagonizada por los marineros, las mariscadoras y los percebeiros. Gracias a la calidad y al nivel de seguridad alimentaria que presentan los productos gallegos, han convertido a España en el primer exportador de mariscos del mundo. Aunque cabe decir que las condiciones excepcionales de la costa gallega, que posee un ecosistema único, son un factor para que esto sea posible.

El marisco y la alta cocina Los productos del mar de alta calidad son un símbolo de las tradiciones gastronómicas gallegas. Con el récord actual de 12 restaurantes ubicados en Galicia que han sido premiados al menos con una Estrella Michelin, ya que el arte culinario de la zona se ha elevado a niveles nunca antes alcanzados potenciados especialmente por el gran producto autóctono.

Esta comunidad autónoma se ha convertido en una despensa de productos exquisitos para toda España y los restaurantes de inspiración gallega han florecido con más fuerza que nunca en todo el territorio nacional.

Y por supuesto que, hoy en día, las familias también pueden disfrutar de esta exquisitez en casa gracias a tiendas online como Marisco Galego, que cuenta con una gran variedad de marisco gallego obtenido procedente de las mejores lonjas gallegas y que lo envían vivo o cocido al domicilio en menos de 24 horas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.