El precio del gas puede llegar a los 300 euros MWh en las próximas semanas, según XTB

jueves, 21 de julio de 2022, 16:41 h (CET) A pesar de las restricciones al consumo propuestas por la Unión Europea, los precios del gas en la bolsa de valores de Ámsterdam pueden saltar al rango de 200-250 euros/MWh e incluso tocar los 300 euros El servicio de estudios de XTB afirma que el precio del gas en el mercado de Ámsterdam se puede disparar en las próximas semanas. Concretamente, según el bróker online el precio del gas puede llegar a los 300 euros MWh pese a las restricciones al consumo que ha propuesto la Unión Europea y algunos países ante la llegada del invierno.

La Comisión Europea piensa que Rusia no normalizará los flujos de gas natural por el Nord Stream 1 esta semana y se prepara para nuevas restricciones, por lo que ha propuesto empezar a aplicar una reducción voluntaria del 15% en el uso del gas natural entre los países miembros para prepararse ante un eventual corte de suministro por parte del país ruso.

"A pesar de estas medidas de austeridad, no deberíamos sorprendernos si los precios del gas en la bolsa de valores de Ámsterdam saltan al rango de 200 - 250 euros/MWh. Incluso el nivel de 300 euros/MWh es posible. En la sesión de ayer, el precio del gas de referencia europeo se llegó a disparar por encima de los 166 euros/MWh. Puesto que estamos ante un escenario muy realista, el impacto podría ser menor si se produce un invierno más suave de lo normal o si Rusia reanuda el suministro a Alemania con normalidad", explica Manuel Pinto, analista de XTB.

Analizando la evolución del precio de diferentes materias primas desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el servicio de análisis de XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente con oficina en España desde 2008, destaca que el gas natural es la que ha experimentado un mayor porcentaje de subida: un 59,98% desde que estallara el conflicto. El petróleo brent, por su parte, se ha incrementado un 8,32%. Frente a estos comportamientos, el resto de materias primas, como el oro, el platino o el aluminio han sufrido descensos de, en algunos casos, hasta el 30%.

Para hacer frente a los problemas actuales de suministro, XTB apunta que, "por supuesto, la UE tiene la opción de reiniciar las centrales eléctricas de carbón, pero estas también tienen una capacidad energética limitada". "En este caso, conviene prestar atención al potencial aumento significativo de la demanda de permisos de emisión de CO2, salvo que se suavice la normativa al respecto. Sin embargo, lo más probable es que la demanda se reduzca y no solo en el sector industrial, sino también en el uso de la calefacción. Bloomberg señala que Europa podrá reemplazar aproximadamente la mitad de la oferta rusa, por lo que la respuesta de Europa a la hora de ajustar la demanda tendrá que ser realmente decidida. Todo esto indica que no solo notaremos más frío este invierno, sino que nuestra cartera también perderá peso", apunta Manuel Pinto.

