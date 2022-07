Cómo teñir el cabello en casa en tan solo 10 minutos Emprendedores de Hoy

Tras la pandemia, hacer casi todo desde casa se ha convertido en un nuevo mood. Trabajar desde el ordenador, hacer deporte, crear nuevas recetas… Y por qué no, ¡también teñirse!

Además, ¿dedicar más de 40 minutos aplicando un tinte en casa? ¿En verano? ¡Eso no puede ser!

Con los productos adecuados, hacerlo no lleva más de 10 minutos y el resultado puede ser igual de impecable. Eso sí, es importante seguir los siguientes pasos y tener en cuenta algunos pequeños trucos para que, aunque no sea lo mismo que en la peluquería, sea una buena alternativa en esos días más ajetreados.

5 pasos para teñir el pelo en casa Escoger el tinte que más se ajuste a la necesidad del cabello. Tanto para cubrir canas como para cambiar por completo de color, es importante hacerlo con productos de calidad. En este caso, el tinte permanente de Elgon profesional de la línea 10 minutos es perfecto para una máxima cobertura y obtener el mismo brillo en muy poco tiempo.

En primer lugar, tener a mano todo lo necesario y buscar el mejor lugar de casa para hacerlo. Ya sea en el baño o en la cocina, es importante hacerlo en un lugar en el que ese momento sea, por qué no, también de relax y de disfrute.

Utilizar guantes y preparar la mezcla de tinte con oxidante en un bol. Con la ayuda de una paletina, mezclar todo bien, no usar objetos metálicos. Aplicar uniformemente desde la raíz hasta las puntas. Después, tras los 10 minutos de exposición, aclarar con abundante agua templada hasta que el agua salga sin pigmento. Sin olvidar retirar el exceso de humedad.

Finalmente, para una mayor duración del color es importante utilizar la línea de Colorcare de Elgon, su champú re-animation ph 5.5 y la mascarilla re-animation pack ph 3.5, que le dará un plus de duración al color del cabello.

Consejos para teñir el cabello Algunos consejos para que el resultado sea todavía mejor son estos.

El cabello debe estar mínimo 24 horas sin lavar previamente. El motivo es que el cabello limpio tiende a sufrir más agresiones de productos químicos. Además, se debe probar el tinte primero, con un bastoncillo detrás de la oreja, ya que es importante primero saber que el producto elegido no generará ningún tipo de alergia. Por otro lado, cepillar bien el pelo hará que sea más fácil aplicar el producto, ya que no habrá mechones.

Días después de la coloración, se puede utilizar Luminoil instant synergy y la hidratación adicional inmediata, ambos productos aportarán más brillo y durabilidad al color del cabello.

Finalmente, se debe quitar cualquier tipo de residuo restante de tinte en la piel. Para ello, Stain Remover pH 6.5 de Elgon es una buena solución para ello.

Aprovechar el tiempo y mantener el color del cabello ¿Hay algo más satisfactorio? ¡Mantener el color y además de la forma más cómoda y rápida posible! Con Hair Shop, el distribuidor de productos de estética y peluquería es mucho más fácil. Las personas que deseen hacer un pedido en casa desde el móvil y recibirlo donde quieran pueden hacerlo de forma fácil y rápido. Además, cuentan con un programa de fidelización que les ayudará a ahorrar.



