ABIDIS ofrece cremas solares con aloe vera para cuidar la piel en verano

jueves, 21 de julio de 2022, 15:57 h (CET)

Las personas expertas del mundo de la estética y la salud de la piel siempre destacan la recomendación de usar productos con filtro solar para prevenir el envejecimiento prematuro y daños irreversibles, en consecuencia a la sobre-exposición a los rayos UV.

Con más de 25 años de trayectoria en la investigación cosmética, la firma española ABIDIS ha formulado protectores solares de comprobada eficacia. Estos y otros productos para el cuidado de la piel están dirigidos, especialmente, a profesionales de la belleza que busquen ofrecer en sus cabinas de tratamiento la máxima calidad para sus clientes.

Componentes que nutren y regeneran La línea ABIDIS Sun Protect está formada por varias presentaciones de emulsiones con alto poder de protección, gracias a sus fórmulas avanzadas que permiten cuidar al máximo la piel. Estas fórmulas combinan tanto filtros físicos como químicos para conseguir una alta y eficaz protección contra los daños producidos por el sol.

La marca ha incorporado en sus protectores solares filtros con los niveles de protección UVB y UVA establecidos por la organización Cosmetic Europe y, a la vez, ha considerado llevar al máximo la prevención del fotoenvejecimiento que generan, a medio plazo, las radiaciones UVA.

Las fórmulas de protección solar que ofrece la línea solar de ABIDIS no contienen agua. La cantidad de este líquido ha sido sustituida por extracto de Aloe Vera que hidrata la piel en profundidad y la calma. Asimismo, por ser hidratante en profundidad, el Aloe, junto con otros principios activos presentes en las cremas solares ABIDIS, ayuda a mejorar el aspecto de las superficies cutáneas castigadas por el sol.

Presentaciones para cada tipo de piel Gracias a ABIDIS, los profesionales del sector de la belleza y los usuarios en general pueden encontrar protectores solares diseñados para cada necesidad, como el Aceite Seco en spray SPF 50, de alta protección y secado rápido que no deja residuos. Otra innovación es el Protector Solar en Stick SPF50+, de muy alta protección, perfecto para aplicar en áreas muy sensibles y permanentemente expuestas como nariz, pómulos, u hombros. Para pieles maduras, la marca ofrece el Fotoprotector Solar Antiedad de SPF 50, para favorecer la recuperación de la dermis después de un baño de sol. Y para utilizar todo el año como indispensable en tu rutina de belleza, ABIDIS propone el Fotoprotector Mineral con color SPF50+ que, además de contener filtros minerales, aporta un ligero tono de color perfecto para utilizar a diario.

Uno de los objetivos principales de la marca profesional ABIDIS es personalizar al máximo los tratamientos faciales y corporales. Esta filosofía se aplica, gracias a la actualización constante de las fórmulas. Los componentes de cada presentación se encargan de cubrir las necesidades de cada tipo de piel, según la edad o la producción sebácea, para que los consumidores mantengan una piel hidratada y más joven.



