Las motos de Lifan Motos España son candidatas a recibir ayudas a vehículo eléctrico Emprendedores de Hoy

jueves, 21 de julio de 2022, 15:23 h (CET)

Los vehículos eléctricos representan el futuro de la industria automotriz por su capacidad para reducir el gasto de recursos que afectan de forma considerable al medioambiente. En España, la compra de estos vehículos aumenta todos los días y el gobierno ayuda en este aumento a través de planes de financiación como el Madrid 360 y el Plan Moves 3.

Lifan Motos España, empresa experta en la importación de motos eléctricas Lifan, asegura que estos planes o ayudas a vehículo eléctrico son ideales para financiar las motocicletas que ofrecen.

Plan Moves 3, Madrid 360 y motos Lifan El Plan Moves 3 fue aprobado por el gobierno de España para promover la movilidad sostenible en todo el país mediante la financiación de la compra de vehículos eléctricos e híbridos. Estos vehículos pueden ser coches, motos, furgonetas o cualquier otro tipo de transporte que funcione con energía limpia y renovable. Esta ayuda será mayor en casos puntuales como, por ejemplo, taxistas o autónomos que presten servicios de transporte, personas con movilidad reducida, furgonetas para turismo, etc.

Por su parte, el plan Madrid 360 también forma parte de los esfuerzos de España por preservar el medioambiente y, al igual que el Plan Moves 3, este incluye ayudas para la compra de vehículos ecológicos. La cantidad de dicha ayuda depende de si se trata de un modelo cero emisiones, vehículos Eco, coches distintivos C, entre otros. Lifan Motos España afirma que las motos Lifan que ofrecen cumplen los requisitos necesarios para recibir esta ayuda y conseguir una de estas motocicletas eléctricas de última generación.

¿Por qué obtener una moto eléctrica Lifan? La ventaja de financiar una moto eléctrica Lifan con el plan Madrid 360 o el Moves 3 radica en el hecho de poder obtener un vehículo ecológico de clase mundial. La razón por la que se encuentran en esta alta categoría es que son inteligentes debido a que han sido fabricadas con materiales y tecnologías de última generación. Además, son muy seguras, autónomas y reconocidas en todo el mundo por ser las primeras motos e-scooter urbanas de estilo moderno. Por supuesto, también es importante el hecho de que estas motos son respetuosas con el medioambiente, en especial los modelos Lifan E3 y E4, los cuales no generan emisiones de CO₂. A su vez, producen 0 ruidos y son ideales para quienes buscan ahorrar dinero en combustible. Ambos modelos pueden encontrarse en el catálogo de Lifan Motos España, incluyendo la Lifan E4 1200W y 300W.

Lifan Motos España es un importador oficial de las motocicletas Lifan y una empresa comprometida con implementar la movilidad sostenible en todo el país. Esta compañía recomienda a las personas aprovechar al máximo la financiación de los planes Madrid 360 y Moves 3 para que puedan conseguir de forma rápida y rentable estas motos ecológicas del futuro.



