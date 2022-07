‘The Race of Champions’: los mejores pilotos de Ducati se miden en una carrera única El evento, ofrecido en directo por DAZN, enfrentará este sábado a los pilotos de la escudería italiana de MotoGP y WorldSBK Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de julio de 2022, 12:33 h (CET) DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece este sábado una cita ineludible para los aficionados al motociclismo: ‘The Race of Champions’. Una carrera en el marco de la World Ducati Week que enfrentará a los pilotos de Ducati de WorldSBK y MotoGP.





Pilotos de la talla de Pecco Bagnaia, Jack Miller, Johann Zarco, Jorge Martín, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Álvaro Bautista, o Danilo Petrucci competirán en el Circuito Internacional Marco Simoncelli en una carrera única, todos al mando de una Ducati Panigale V4 durante 12 vueltas, con las correspondientes sesiones de entrenamientos libres y clasificación.



Varios de los pilotos participantes ostentan el título de campeones del mundo en diferentes categorías. De hecho, uno de los alicientes será poder comprobar cómo se desenvuelve el actual líder del campeonato del mundo de WorldSBK, Álvaro Bautista, compitiendo contra pilotos destacados de la actual parrilla de MotoGP como Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Jack Miller o Johann Zarco.



La retransmisión, que contará con la narración en castellano de Juan Saura, comenzará a las 15:40 horas del sábado y estará estructurada de la siguiente forma:



● Entrenamientos libres - 15:40 h ● Clasificación - 16:20 h ● Apertura de pitlane - 17:00 h ● Carrera a 12 vueltas - 17:30 h Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.