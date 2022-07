El cerebro es uno de los órganos más complejos de nuestro organismo y el encargado de controlar el movimiento, el habla, la memoria, la inteligencia o las emociones, entre otras funciones. El órgano también controla otros aspectos fundamentales como la digestión de la comida o el latido del corazón.



En el marco del Día Mundial del Cerebro que se celebra este viernes, distintos expertos detallan la importancia de unos correctos hábitos cerebro-saludables, que podrían prolongar la actividad cerebral en el tiempo y evitar en un alto porcentaje las enfermedades neurológicas. En la actualidad, las patologías del cerebro son una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en España.

“Mantener el cerebro activo es fundamental para que esté sano. Tareas que estimulen la actividad cerebral, como leer, escribir o los juegos de mesa, fomentan una mejor salud del órgano. También hacer ejercicio físico y potenciar las relaciones sociales y afectivas, evitando el aislamiento y el estrés”, explica el Dr.Diego Redolar, responsable de la Unidad de Neuromodulación y Neuroimagen del Instituto Brain 360 y profesor de Neurociencias de la UOC.

En España, 7 millones de ciudadanos padecen algún tipo de enfermedad neurológica, siendo el ictus la segunda causa de mortalidad en el país. Además, 9 de las 15 patologías más frecuentes en España son neurológicas, siendo el ictus, el Alzheimer, el Parkinson y la Esclerosi Lateral Amiotrófica (ELA), las más frecuentes.

La estimulación Cerebral es eficaz en trastornos neurológicos

La estimulación Cerebral no Invasiva es una técnica utilizada en el Instituto Brain360 y que ha demostrado ser efectiva para el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos y para la potenciación de habilidades cognitivas: “Con la estimulación cerebral no invasiva ayudamos a modular la excitabilidad de aquellas partes del sistema nervioso que no están funcionando correctamente en pacientes con algunos trastornos psiquiátricos y/o neurológicos, contribuyendo así a que las regiones afectadas puedan trabajar adecuadamente y se reduzca la sintomatología”, explica el Dr. Redolar.

El Instituto Brain 360 es pionero en España en la implementación de la Neuromodulación para el tratamiento de las Adicciones, los Trastornos Depresivos, así como para otras patologías psiquiátricas y neurológicas. El tratamiento está aprobado por las principales agencias internacionales de medicamentos, como la FDA (US Food and Drug Administration) y la EMA (Agencia Europea del Medicamento), y avalado por las guías clínicas más reputadas (NICE, CANMAT, NIMH, entre otras).

Entre las ventajas de este tratamiento no invasivo figuran sus escasos efectos adversos y el hecho de que se aplique de forma ambulatoria. La duración media de cada sesión es de unos 35 minutos.