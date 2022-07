¿Dónde comprar Terra LUNA en España 2022? Todo lo que necesitas saber si estás interesado en invertir en esta criptomoneda Redacción

jueves, 21 de julio de 2022, 09:22 h (CET) Después de caer a sus mínimos históricos, lo que fue combustible para la crisis del sector de las criptomonedas, Terra pasó a llamarse Terra Classic y surgió una nueva versión conocida como LUNA 2.0. A pesar de que están lejos de alcanzar los precios máximos del token original, estas monedas han encontrado cierta estabilidad.

Por esta razón, es posible comprar Terra (LUNA) otra vez en la mayoría de las plataformas de criptomonedas en el mercado. No hay que olvidar que, cuando su valor estaba en caída libre en mayo del 2022, sitios como eToro no permitían el comercio con este token.

Si estás interesado en invertir en esta criptomonedas, entonces te estarás preguntando en dónde comprar Terra LUNA con seguridad. Existen muchas plataformas que te permiten invertir en este token sin mucha dificultad y, a continuación, te decimos cuáles son los mejores.

Mejores plataformas para comprar Terra

Desde brókers online hasta exchanges descentralizados, las opciones que tienes para comprar Terra Classic o LUNA 2.0 son muy variadas. Ten en cuenta que para la mayoría de ellas necesitarás contar con una cartera para poder almacenar tus tokens de manera segura.

Estos son los mejores sitios para comprar Terra en España 2022: - eToro. - Crypto.com. - Bitstamp. - Skilling. - Coinbase.

Antes de que compres Terra Classic te recordamos que sigue siendo una de las criptomonedas más volátiles en todo el mercado. Por ejemplo, abrió en julio del 2022 con un valor de 0.0001074€ y 16 días después, ya estaba en 0.0001022€. Peor le ha ido a Luna 2.0, pues, durante el mismo período de tiempo, cayó de 2.0289€ a 1.7369€.

Características de estas plataformas

Hoy en día, los españoles pueden comprar Terra en cientos de plataformas muy diferentes. Sin embargo, las que te hemos presentado en este artículo cumplen con todos los requisitos para que los usuarios puedan invertir en criptomonedas sin ningún problema. Los más importantes son:

- Amplio reconocimiento en el mercado. - En el caso de los brókers online, una licencia activa. - Variedad de criptomonedas y métodos de pago. - Plataformas intuitivas y fáciles de utilizar. - Versiones o aplicaciones móviles de calidad. - Soporte disponible las 24 horas del día.

Sitios como eToro, además, ofrecen cuentas demo que puedes usar para practicar sin tener que invertir dinero de verdad. Esto es muy útil para entender realmente lo volátil que es este mercado. Solo ten en mente que no es posible generar beneficios sin hacer inversiones de verdad.

Comprar LUNA 2.0 en exchanges descentralizados

También es posible comprar Terra LUNA en exchanges descentralizados como, por ejemplo, Uniswap. Sin embargo, la experiencia de hacer esto es un poco más compleja y no se les recomienda a los usuarios españoles sin muchos conocimientos al respecto.

En primer lugar, es necesario vincular tu cartera (que ya debe tener tokens en ella) dentro de la plataforma. Una vez hecho esto, deberás usar los tokens que tengas para comprar Terra o cualquier otra criptomoneda que desees. Cada transacción tiene una cierta comisión que debes pagar.

Por otra parte, es posible perder tus tokens para siempre si los envías a una dirección equivocada. Considerando que hay millones de euros perdidos en la red por este motivo, es un riesgo que debes tener muy en cuenta.

¿Cómo comprar Terra (LUNA)?

Ya sabes dónde comprar Terra Luna, ahora debes aprender cómo hacerlo. A continuación, te vamos a decir los pasos que se deben seguir para invertir en eToro, ya que es el bróker online más popular en España y el que ofrece las mejores herramientas a sus usuarios.

Puedes comprar Terra siguiendo estos pasos en eToro con un mínimo de $50 USD: 1) Abre una cuenta en eToro con tus datos personales. 2) Completa tu perfil y el proceso de verificación de identidad. 3) Haz un depósito con tarjeta de crédito, PayPal o transferencia. 4) Entra en la categoría de criptomonedas y busca a Terra. 5) Revisa toda la información disponible en la página de LUNA 2.0. 6) Haz clic en el botón de “Invertir”. 7) Escribe el monto de la operación y acepta.

Para vender tus tokens solo debes entrar en tu portafolio y hacer clic en la opción de venta. Después, sigue los pasos que aparecerán en tu pantalla y espera por tu dinero una vez que se haya procesado la orden.

