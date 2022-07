La autora argentina Oni Escandar publica su primera obra, ‘Te Cuento’, donde reflexiona sobre las causas del destino Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 14:17 h (CET) La obra editada por Caligrama, editorial del Grupo Lantia, reúne las reflexiones y pensamientos que la autora considera básicos para dar sentido a las emociones. El intenso ritmo de vida que llevamos no permite que las personas reflexionen sobre los acontecimientos que les ocurren, aunque en ocasiones si meditan ciertos hechos, pero, de forma general, lo atribuyen a la casualidad. Por esta razón, la autora argentina Oni Escandar ha querido demostrar en su primera obra, ‘Te cuento’, cómo muchas de las circunstancias de nuestro día a día no están marcadas por el azar. Editada bajo el sello Caligrama, editorial del Grupo Lantia, está recopilación de cuentos contiene prácticas cotidianas que, sin darnos cuenta, son clave para nuestra existencia.

Es importante prestar atención a las casualidades, así comenzó a reflexionar Oni Escandar. La intriga que le causaban este tipo de sucesos produjo en la autora un profundo interés por conocer el modo en el que se manifestaban y cada uno de esos casos e historias los fue plasmando en ‘Te Cuento’.

Una tristeza profunda, una elección de vida, un enfado… Todas estas vivencias son desafíos en la vida de las personas y suponen una reflexión sobre cómo y por qué se sienten de un modo u otro. Todo ocurre por una razón y todo tiene consecuencias a corto y largo plazo.

La obra puede servir de guía para cualquier persona que esté interesada en dar sentido a sus emociones porque de manera aleatoria contiene sucesos y experiencias a través de las cuales obtienen respuestas.

La autora

La pasión por las matemáticas de Oni Escandar (Argentina) la empujó a graduarse como ingeniera en Sistemas de Computación en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Ha impartido clases y seminarios relacionados con el área de Informática y esta vocación por enseñar la motivó a completar su formación como intérprete de Lengua de Señas Argentinas (LSA). Reforzó su perfil creativo trabajando en gráfica digital en el canal de televisión TELEFE hasta antes de emigrar a los Estados Unidos. Ahora reside con su familia en Florida. Ser madre la hizo recorrer nuevos senderos que nutrieron su curiosidad hasta descubrir la magia de escribir e inspirar a otros.

