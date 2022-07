Los servicios digitales más novedosos de GEALAN para arquitectos y planificadores Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 14:54 h (CET) "¿Cómo quedarían las ventanas en otro color?", "Cómo estaría en esta pared una puerta corredera?"; son preguntas que surgen durante la fase de diseño de una casa, pero que son complicadas de responder ya que imaginárselo es difícil. Pero con las nuevas tecnologías e innovaciones de GEALAN y del Grupo VEKA estas preguntas no serán ni necesarias. Digital Building Solutions, el socio de digitalización de VEKA GROUP, presenta soluciones de software listas para responder a estas preguntas de forma visual. La realidad aumentada permite visualizar modelos 3D en cualquier lugar. De este modo, el cliente puede visibilizar las ventanas y puertas de un edificio en construcción o en reformas, y comprobar si el resultado final es de su agrado. Además, la tecnología permite cambiar u eliminar los elementos en unos pocos pasos desde un Smartphone o una Tablet.

Pero GEALAN tiene más novedades para sus socios. La empresa alemana ofrece un software de planificación ‘Plannersoftware 2.0’, una herramienta digital con la que pueden planificar sus ventanas y puertas de PVC de una forma tan sencilla como un juego. Todos los datos de los productos se almacenan en formato digital y se mantienen constantemente actualizados. ‘Plannersoftware 2.0’ calcula y prevé los requisitos estáticos y puede mostrar los planos como un modelo completo en 2D o 3D, incluyendo perfiles, refuerzos y orificios.

Al mismo tiempo, los arquitectos y planificadores pueden trabajar con el método de planificación digital Building Information Modeling (BIM). Este método es de importante ayuda en los proyectos más grandes ya que en estos se suelen producir cambios durante la fase de planificación y eso conlleva muchas modificaciones, nuevos planos, etc. La ventaja de planificar con BIM es que sus modelos no solo capturan las estructuras geométricas de un edificio, sino que también guardan todos los datos y atributos relevantes para la construcción de forma centralizada, de modo que puedan actualizarse cuando sea necesario. De hecho, GEALAN es pionera en este ámbito. En 2019, tras una encuesta a gran escala a 2.000 arquitectos y planificadores realizada por Heinze Marktforschung GEALAN fue premiada como "Mejor oferta de datos BIM".

Fue en el Foro Internacional de Futuro de GEALAN, celebrado el pasado Junio en su sede principal en Oberkotzau, donde la empresa presentó todas estas novedades. Sin embargo, el público recibió con fuertes aplausos la nueva familia de productos GEALAN-CAIRE®, que ofrecen soluciones inteligente de ventilación y automatización de ventanas compatibles con los hogares Smart. Siguiendo con su espíritu vanguardista, GEALAN ha rediseñado la clásica función de ventilación de las ventanas y la ha mejorado técnicamente. Este sistema ha sido creado por arquitectos, diseñadores y expertos basándose en los cálculos de necesidad de aireamiento que van más allá de la protección contra la humedad, consiguiendo tres tipos de ventilación: reducida, nominal e intensa.

GEALAN-CAIRE® Smart es un sistema de ventilación activo con una recuperación de calor muy eficiente para construcciones existentes o de obra nueva, que cumple con los máximos requisitos de ventilación, eficacia energética y confort. El sistema puede controlarse mediante los botones incorporados directamente en el aparato, con unos pulsadores externos o bien con un sensor en la hoja o en el marco. Además, se puede conectar a una red y controlarse mediante un teléfono con GEALAN HOME. Para acabar, CAIRE® está disponible en los diferentes variantes cromáticas de GEALAN-acrylcolor®, así como en numerosas láminas decorativas. Si aún no se imagina, las herramientas de Digital Building Solutions lo harán por hasta que el resultado final sea lo que se busca.

