Las ventajas de usar invitaciones de boda digitales frente a las convencionales de papel

martes, 19 de julio de 2022, 14:24 h (CET)

El uso de papel genera daños ambientales relacionados con la tala de árboles y la contaminación del agua. En ese sentido, cada vez aparecen más alternativas convincentes que consiguen suprimir este material y lo modifican por lo digital como método para comunicar todo tipo de eventos sociales. De esta manera, se comprueba por qué usar invitaciones de boda digitales se ha convertido en una tendencia al alza que responde eficazmente al cuidado medioambiental y se adapta a las nuevas tecnologías.

Invitaciones Boda Online es una empresa especializada en el sector que desarrolla invitaciones personalizadas con diseños exclusivos y tres formatos que incluyen imagen, PDF o una página web con toda la información del evento.

Ventajas de las invitaciones digitales para bodas Son muchos los beneficios que supone elegir invitaciones virtuales frente a las convencionales de papel. Estas son respetuosas con el planeta, no generan emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y pueden solicitarse desde la comodidad del hogar. Asimismo, pueden enviarse de forma ilimitada a cada uno de los invitados con imagen de alta calidad y la posibilidad de recibir una entrega en PDF.

Una de las mayores ventajas de este tipo de invitaciones es que pueden ser reeditadas sin costes adicionales y sin necesidad de recoger las ya entregadas, lo que supone un gran ahorro de dinero en comparación con las invitaciones de papel. Este recurso virtual es de gran ayuda tanto para la pareja como para sus invitados, ya que se hace uso de la tecnología para generar expectativa sobre el evento y para que todos tengan bien presente la fecha elegida para la ceremonia.

Se trata de un modelo novedoso, económico y original que es llevado a cabo en su totalidad por Invitaciones Boda Online, compañía que pone a disposición de sus clientes la posibilidad de generar la invitación soñada con entrega en 3 días hábiles después de haber realizado la solicitud.

Invitaciones de boda online de gran calidad Invitaciones Boda Online dispone de tres modalidades de invitación online: única, múltiple y digital. La invitación única consiste en una imagen en formato JPG adaptada a las dimensiones del móvil con datos básicos de la boda, mientras que la invitación múltiple está en formato PDF y admite varias imágenes. Por último, la invitación digital dispone de un enlace que accede a una página web en la que se encuentra la información del evento con múltiples funciones como cuenta atrás en tiempo real, indicaciones del lugar mediante Google Maps, imágenes de los novios y la posibilidad de agendar la fecha en el calendario y añadir cualquier contenido adicional.

En definitiva, las invitaciones digitales comunican con claridad todas las especificaciones del evento esperado y permiten crear un vínculo especial con los invitados aprovechando la virtualidad. Se trata de una opción efectiva y sostenible que no pasa desapercibida y que marcará la diferencia para los novios que apuesten por esta vía.



