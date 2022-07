Johnson Controls es premiada por Microsoft por sus soluciones sostenibles para edificios inteligentes en 2022

Johnson Controls, líder mundial en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, ha sido nombrado hoy "Global Sustainability Changemaker" y "U.S. IoT Partner" del año en los premios anuales de Microsoft. El premio a la sostenibilidad se concedió por el importante impacto social que Johnson Controls con OpenBlue Enterprise Manager está impulsando en la sostenibilidad en los edificios, mejorando las puntuaciones ESG y permitiendo la toma de decisiones basada en datos por parte de los clientes. El premio IoT Partner reconoce a Johnson Controls por su plataforma OpenBlue, que recoge y prepara los datos de los dispositivos conectados al IoT dentro de edificios, incluidos los controles de climatización, seguridad e incendios. A través del aprendizaje automático, en el entorno y en la nube, ofrece información que permite a los propietarios y operadores de edificios impulsar una eficiencia excepcional, el confort de los ocupantes y la seguridad.

"Los edificios representan casi el 40% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que supone una gran oportunidad de impulsar una mayor sostenibilidad y tener un impacto positivo en el cambio climático", dijo George Oliver, presidente y consejero delegado de Johnson Controls. "Con nuestro inigualable y completo conjunto de soluciones que resuelven retos únicos, nos sentimos honrados de ser reconocidos como Microsoft's 2022 Sustainability Changemaker por nuestra plataforma digital líder OpenBlue. Es una poderosa herramienta para permitir la transición de nuestros clientes hacia un mundo sostenible y con menos emisiones de carbono, reforzando nuestra posición como proveedor de soluciones digitales líder en el sector".

Vijay Sankaran, vicepresidente y director de tecnología de Johnson Controls, comentó el premio IoT de Johnson Controls y añadió: "La optimización de los sistemas de un edificio requieren la recuperación de datos de calidad de una serie de fuentes diferentes -analógicas, digitales y físicas- a menudo en tiempo real, lo que puede requerir un despliegue de IoT. Microsoft ha reconocido nuestro trabajo en este campo, ya que muchos de los datos que se recogen por los sistemas de IoT que estamos desplegando para los clientes, se canalizan en motores de IA que se ejecutan en Microsoft Azure".

Además de ser nombrada Sustainability Changemaker y U.S. IoT Partner of the Year en 2022, Johnson Controls también fue nombrado finalista en otras dos categorías de Socio del Año: Educación en EE. Educación y Proveedor de Software Independiente (ISV) global en Excelencia Empresarial.

"Es un honor anunciar los ganadores y finalistas de los Premios Microsoft Partner of the Year 2022 Awards", dijo Nick Parker, vicepresidente corporativo de Global Partner Solutions en Microsoft. "Estos socios destacaron entre el excepcional grupo de nominados, y estoy continuamente impresionado por su uso innovador de las tecnologías de Microsoft Cloud y el impacto para sus clientes".

Siendo una de las primeras empresas industriales en informar sobre las emisiones de carbono y en comprometerse a reducirlas, Johnson Controls sigue avanzando enormemente, comprometiéndose a lograr cero emisiones netas de carbono de Alcance 1 y 2 para 2040, diez años antes del objetivo del Acuerdo Climático de París. Para 2030, la empresa pretende reducir sus emisiones de Alcance 1 y 2 en un 55% y las de Alcance 3 en un 16%. Estos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para 2030 han sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets iniciativa Science Based Targets.