Bomboneras, la versatilidad en un look casual o elegante con Carmen Fernández Complementos Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 13:48 h (CET)

Para contar con piezas llenas de versatilidad en el armario, elegir los artículos indicados es clave en el momento de hacer las compras. Cuando se trata de los complementos utilizados para completar un look, lo que hace especial a piezas como los cinturones, bolsos, pendientes, collares y bomboneras con esta característica, es la posibilidad de usarlos en cualquier tipo de eventos, así como también para un estilo más casual, con vaquero y camiseta.

En el caso de las creaciones de Carmen Fernández Complementos, estas se encuentran diseñadas con materiales de primera calidad, de forma artesanal, para mujeres con estilo y gusto por lo clásico, pero a la vez desenfadado.

Bomboneras, el complemento ideal para un look de boda o casual Al igual que el resto de los accesorios de Carmen Fernández Complementos, las bomboneras que forman parte de su catálogo son una pieza versátil que las mujeres pueden usar para asistir a una boda y todo tipo de eventos formales, pero al mismo tiempo pueden utilizarse para completar un look casual.

Este artículo, que es el más reciente de la firma creada por la diseñadora natural de Madrid, se caracteriza por la calidad de los tejidos y un diseño original, en variedad de colores para múltiples combinaciones, entre ellos, el dorado, gris plata, lila, naranja, negro, rosa y verde oliva. Las bomboneras y otros complementos de Carmen Fernández se encuentran disponibles en su tienda online y en diversos establecimientos, los cuales pueden consultarse en su sitio web y que se encuentran ubicados en varias ciudades de España.

Moda sostenible y de producción nacional Una de las principales ventajas de la moda artesanal, hecha a mano pieza a pieza, es su contribución con la sostenibilidad en la industria textil, al evitar el desperdicio de materiales de primera calidad, un hecho común en las grandes fábricas de moda.

En el caso de la firma de Carmen Fernández Complementos, su responsabilidad social se ve demostrada en la producción local de cada uno de los artículos, lo que a su vez ayuda a generar empleos.

Desde su creación en el año 2014, con el paso del tiempo, su carrera y trabajo se ha ido profesionalizando. Una muestra de ello es su nominación en los Premios Estilo & Moda a la labor Empresarial 2015, dentro de la categoría Complementos, por la revista Estilo & Moda Magazine. Desde entonces, Carmen Fernández ha continuado reflejando en sus creaciones el lema de que cada mujer es única, así como cada uno de sus diseños.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.