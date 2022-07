Conseguir un título oficial desde la playa este verano es posible con Aula Inglés Academy Emprendedores de Hoy

En el mundo profesional, contar con un título oficial de inglés puede abrir puertas a todo tipo de oportunidades. Tener conocimientos de este idioma es un requisito principal para presentarse a oposiciones, cursar un máster o, incluso, mejorar el perfil profesional.

Aula Inglés Academy propone una manera de aprovechar la época de verano y prepararse para el B1, B2 o C1 sin renunciar a disfrutar de la playa. Se trata de un curso de inglés onlinebasado en clases grabadas y ejercicios autocorregibles para que, quienes lo requieran, puedan formarse a un coste muy económico.

Curso de inglés online para titularse durante el verano Con 7 años de trayectoria, Aula Inglés Academy ofrece uno de los cursos más completos, actualizados y eficaces que hay en el mercado. Cuenta con un convenio con el British Council para la promoción y matriculación al examen oficial Aptis ESOLeneral y Aptis ESOL Advanced. Tras preparar a más de 4.000 alumnos en cursos presenciales, la academia ha diseñado el primer curso online para este examen, una alternativa ideal para quienes planean estudiar durante el verano y desde cualquier sitio con acceso a internet, sin horarios. Además, el curso es multiplataforma: los estudiantes se pueden conectar desde tableta, ordenador o incluso una app del móvil. Todo su conocimiento y experiencia fue plasmada en esta formación, cuya duración es de 115 horas,que se pueden repartir en 1 a 4 meses de estudio, adaptándose así completamente a la disponibilidad y urgencia en presentar el título. Además, si el alumno no está seguro de qué nivel de inglés está listo para acreditar, le ofrecen una prueba de nivel gratuita.

El objetivo de esta academia es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades para superar con éxito el examen. Podrán conocer las diferentes partes y componentes del mismo, así como todos los trucos para sacar el máximo partido al inglés y obtener la titulación. La novedad de este curso con respecto a otros de inglés online es que va de lo general a lo específico: no preparan inglés, preparan específicamente para el examen y de la evolución del alumno en los test de examen, van rellenando los huecos de inglés general que son necesarios.

Ventajas de estudiar inglés con la metodología de Aula Inglés Academy Quienes se apunten a realizar curso de inglés online ofrecido por Aula Inglés Academy podrán acceder a la plataforma durante un máximo de 90 días desde la inscripción. El curso se desarrolla en un promedio de 10 horas por semana, pero cada estudiante puede ir a su ritmo. Además, las lecciones serán grabadas con audio y tendrán una sesión de ejercicios al terminar cada bloque. De este modo, los alumnos pueden fijar mejor su aprendizaje. Para cualquier duda, hay un tutor siempre disponible.

El orden de los componentes del examen depende del día en que se presente el evaluado. Pero, en Aula Inglés Academy, han organizado los componentes empezando por la gramática y el vocabulario. De esta manera, se aseguran de que el estudiante tenga una base consolidada para desarrollar bien el resto de componentes.

El material estará disponible en la plataforma para que los estudiantes puedan saltar lecciones y luego volver atrás o repasar lo que necesiten. Esto lo convierte en una manera sencilla y cómoda forma de aprender.

Con el curso de verano online de Aula Inglés Academy, los estudiantes pueden leer, repasar, estudiar y ejercitarse durante 3 meses, para después examinarse en otoño. Todo ello a su ritmo, en sus horarios y desde sus lugares favoritos, a un coste económico que va desde lo que te cuesta un café al día. Con la garantía completa de satisfacción: si no le gusta al alumno, le devuelven el dinero.



